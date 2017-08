REAZIONE A CATENA DI SERA / Finale: Ospiti e anticipazioni. Valeria Marini sfida Bianca Guaccero

Amadeus presenta Reazione a catena di sera

Puntata conclusiva per il ciclo di prime puntate di Reazione a catena di sera, il game show di Rai 1 condotto da Amadeus con la partecipazione di Marco Marzocca. Questa sera avverrà l'attesa premiazione della squadra vincitrice tra i Tre di denari e i Parenti stretti. Il terzo e ultimo speciale coinvolge volti noti del mondo dello showbiz, attori e ospiti musicali con tanta voglia di mettersi in gioco. I Tre di denari e i Parenti stretti saranno affiancati da Valeria Marini, Pippo Franco, Sergio Assisi e Bianca Guaccero, i quattro vip (due per ogni squadra) che hanno accettato la sfida. Oltre ad aggiudicarsi la Coppa di Reazione a catena, i migliori avranno l'opportunità di giocare per il ricco montepremi finale. Al solito crescendo di catene, indovinelli e prove a tempo, si aggiungerà un allegro cocktail di sketch con protagonista Ariel alias Marco Marzocca. Arbitro del gioco, l'eccellente sociolinguista dell'UniFi Vera Gheno.

I PARENTI STRETTI

La scorsa puntata ha visto il trionfo dei Parenti stretti, una delle squadre più amate delle ultime edizioni. I tre furono eliminati dopo ben diciotto vittorie per via di un conflitto di natura semantica. "Cosa racconti non fiaba?", fu la domanda formulata da Giovanni e Beatrice nel tentativo di far indovinare a Eliana la parola "favola". La concorrente rispose in maniera corretta, ma il notaio non fu dello stesso avviso: "Fiaba e favola sono sinonimi", il verdetto. La loro fanbase è agguerritissima: "Sono fenomenali", si legge su Twitter. "Per me avete già vinto", scrive un utente su Facebook. "Sarà una bellissima sfida lunedì prossimo, siete super eccezionali. Avevate le carte in regola per sconfiggere le altre e ce l'avete fatta".

I TRE DI DENARI

Non meno prolifici i Tre di denari, che tra il 2016 e il 2017 portarono a casa non meno di 400 mila euro. Marco, Francesco e Michael vi hanno partecipato già due volte, decretando di fatto il loro licenziamento: "Il capo dell'azienda nella quale lavoriamo ha deciso di licenziarci [...] L'anno scorso ci aveva dato il permesso di partecipare al programma, forse pensando che sarebbe stata un'assenza di pochi giorni. Poi però noi abbiamo vinto parecchio e quindi l'assenza si è prolungata. Così quando siamo tornati ci ha detto chiaro e tondo: 'Non chiedetemi mai più niente di simile'". I tre sono amatissimi dal pubblico, e hanno già istituito una loro fan page su Facebook. Ed è proprio sui social che è arrivata la notizia: "Con i soldi che abbiamo vinto stiamo pensando di aprire un pub e chiamarlo proprio 'Tre di denari'".

