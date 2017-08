RICCARDO MARCUZZO E ANDREAS MULLER / Solo amici? Sui social nascono i primi dubbi

Riccardo Marcuzzo e Andreas Müller ad Amici 16

Il match finale di Amici 16 si è disputato il 27 maggio 2017. Sfida tra Riccardo Marcuzzo e Andreas Müller, l'uno per la categoria Canto, l'altro per la categoria Ballo. Il vincitore assoluto è Andreas, ma è Riccardo quello che ottiene più consensi. Nonostante la vittoria 'mutilata' del ballerino, Müller non porta affatto rancore nei confronti del rivale. Anzi, alla luce dell'esperienza condivisa del podio, i due sarebbero più amici che mai. Lo dimostrano le decine di foto postate sui loro profili social, memorie dei weekend estivi trascorsi insieme. A dir la verità, c'è chi vocifera su una presunta relazione amorosa tra i due, mai smentita né confermata dai diretti interessati. Fatto sta che Riccardo Marcuzzo l'ha voluto nel videoclip di Polaroid, il primo dei singoli estratti dal suo album d'esordio. A ulteriore prova del loro legame, la vacanza a Formentera che si sono concessi a inizio agosto: "Un viaggio a dir poco unico", scrive Andreas su Facebook. "Ho preso così tanti voli quest'estate e forse questo è stato uno dei più belli. Sono molto lunatico chi mi conosce lo sa, alterno momenti in cui sono a mille ad altri dove sono un po più giu. Ma una cosa non cambia mai, il mio modo di dimostrare affetto alle persone che ho vicino, non riesco a non far capire loro quanto bene gli voglia. Questo è uno dei miei modi, dedicarmi alla realizzazione di alcuni video che possano strappare un sorriso. Questo è stato il mio primo viaggetto con uno dei miei migliori amici ad oggi, una persona che mi stupisce sempre di più e con la quale abbiamo sempre mille cose da scambiare e vivere. Felice e grato di averti a fianco, ti voglio bene".

LA DEDICA DI RICCARDO

Riki non è da meno. Su Instagram scrive: "Quando rido e ti sto accanto mi rendo conto che non mi manca niente. Ringrazio chi mi ha permesso di incontrarti, chi ci ama, te e il mondo intero. Quanto siamo belli?". E Andreas replica: "Mamma mia il bene che ti voglio". Pochi giorni fa è stata la volta della loro seconda collaborazione, questa volta in occasione dell'uscita di Balla con me. Nel videoclip, Riki è intento a scambiarsi dolci effusioni con una ragazza, e molte fan si sono dette deluse del loro mancato contatto. In ogni caso, nella vita reale, Riccardo e Andreas non si limitano affatto al lavorativo. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.

