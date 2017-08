Rocco Siffredi e Malena/ Video, siparietto hot con Pio e Amedeo e quella scommessa... (Emigratis 2)

Rocco Siffredi e Malena

Dop il grande successo in seconda serata, Emigratis 2 torna in replica da questa sera alle 21.10. La prima puntata vede il goliardico duo comico composto da Pio e Amedeo in Ungheria. Qui la coppia incontrerà il re dell'hard: Rocco Siffredi. Inutile dire che non mancheranno siparietti hot e divertenti (clicca qui per vederli), soprattutto quando Pio D'Antini e Amedeo Grieco scopriranno che lì, con Rocco c'è anche lei: Malena. Incontrata prima della sua partecipazione all'Isola dei Famosi, Malena Mastromarino mostrerà subito la sua grande simpatia, prostrandosi alle simpatiche rischieste del duo. Non mancheranno insomma momenti esilaranti e trash in questo primo appuntamento della seconda stagione di Emigratis 2, così come non mancherà la scommessa di Rocco sull'attrice - “Ragazzi, se Malena vince l’Isola ha promesso una gang bang da Guinness dei primati con tutti i miei followers” - poi persa. Di recente Malena ha anche parlato del lavoro sul set del suo secondo film con Rocco Siffredi.

MALENA E ROCCO SIFFREDI, DA EMIGRATIS 2 AL FILM INSIEME

In un'intervista alla Zanzara, l'attrice ed ex naufraga ha raccontato gli episodi più piccanti accaduti sul set a Budapest. "Nel film - spiega Malena - interpreto una ragazza ninfomane che si rivolge a un medico, Rocco, per curarsi. Lui mi analizza e mi fa provare certe cose per esplorare la mia sessualità". L'apparizione ad Emigratis 2 sarebbe stata solo l'inizio della popolarità di Malena, poi ben conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. Malena ha però ricevuto molte critiche per il suo mestiere di attrice hard, ma si è sempre professata orgogliosa del suo lavoro, anche se i genitori non condividono la sua scelta: "Mia madre non ha mai visto le mie scene e credo che non lo farà mai. Non condivide quello che faccio, ma ho ripreso i rapporti con lei e con mio padre. Se non ci fossero donne come me - conclude - ci sarebbero uomini più tristi. Io regalo emozioni alle persone".

