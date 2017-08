SERGIO ASSISI/ L’attore che era pronto a lasciare l’Italia per protesta (Reazione a catena di sera)

Reazione a catena di sera con Amadeus

I RUOLI STORICI

Ci sarà anche l’attore Sergio Assisi tra i protagonisti della puntata di Reazione a catena di sera, il game show condotto da Amadeus, in onda su Rai Uno. Nato a Napoli nel maggio del 1972, Sergio Assisi ha iniziato presto a coltivare i suoi interessi artistici, tanto da fare il suo esordio teatrale a soli 16 anni. Dopo aver vinto una borsa di studio ha potuto entrare a far parte dell'Accademia d'Arte Drammatica del Teatro Bellini, che è stato in pratica il viatico per una lunga serie di produzioni teatrali di grande rilievo. Nel 1998 è quindi stato scelto da Lina Wertmuller per il ruolo di Ferdinando IV di Borbone in Ferdinando e Carolina, dando vita a una prova di ottimo livello che gli è valsa la nomination al Globo d'Oro, in qualità di miglior attore protagonista. In seguito ha preso parte a produzioni come L'uomo della fortuna (2000), Guardiani delle nuvole (2004), Amore e libertà - Masaniello (2006) e Fratelli unici (2014). Anche sul piccolo schermo ha avuto modo di guadagnarsi una larga popolarità, prendendo parte a fiction come L'attentatuni (2001), Elisa di Rivombrosa 2 (2005), Capri (2006), Il commissario Nardone (2012) e Rimbocchiamoci le maniche (2016).

LA VITA PRIVATA

Per quanto riguarda la vita privata è stato fidanzato con la collega Gabriella Pession, da cui si è diviso dopo sei anni, nel 2011. La relazione era nata sul set di Capri ed era poi proseguita a lungo, prima della rottura definitiva, Da allora non si hanno notizie di sue relazioni, tanto da spingere l'attore partenopeo ad affermare scherzosamente di essere aggiornato sui suoi amori da Wikipedia. Nel 2014 ha destato un certo clamore una sua dichiarazione, con la quale rendeva nota l'intenzione di lasciare l’Italia, in quanto non riceveva più offerte di lavoro, in un Paese che ormai premiava soltanto chi aveva una raccomandazione. Una dichiarazione poi spazzata via dalla partecipazione a Tale e quale show e a Rimbocchiamoci le maniche. In una recente intervista ha affrontato temi squisitamente politici, affermando in particolare come l'Italia vada male in quanto nessuno ragiona in termini di collettività, preferendo puntare su un individualismo che sta danneggiando non poco il Paese.

