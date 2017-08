STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Nuovi amori, Emigratis (oggi, 21 agosto 2017)

Stasera in tv su Mediaset

Programmazione molto varia sulle reti Mediaset nella serata di lunedì con i film che la fanno da padrone, come Behind Enemy Lines - Dietro le linee nemiche, in onda su Rete 4, che dovrebbe essere il programma più visto. Oltre ai film, serie poliziesche, programmi di giochi come Ciao Darwin VIP, talk show sul calcio e "Emigratis", un programma sull’arte dello scrocco all’ennesima potenza".

Su Canale 5 dalle 21.15 un film della serie di Inga lindstrom, intitolato "Nuovi amori", con la regia di Udo Witte ed interpretato da Nike Fuhrmann, Rudiger Joswig, Pierre Kiwitt, e Julian Weigend. La vicenda è ambientata in Svezia, dove una coppia sposata da tempo, quella formata da Luisa e Stefan, è ormai in crisi, nonostante la presenza di due figli Tina di 14 anni e Sam, di 10. Il marito, Stefan, è andato a vivere in Argentina, ed ha un nuovo amore in Beatriz, mentre la moglie, Luisa, si è innamorata di un poliziotto, Ben, che fa anche lo scrittore e si firma con uno pseudonimo, "Milla Bengstrom". La situazione non piace a Ole, il padre di Stefan, che farà di tutto per far rimettere insieme il figlio e la nuora, ma non otterrà risultati. Alle 23.10, si passa alla musica con la messa in onda del concerto della band italiana Modà, che si è tenuto a San Siro, durante il quale i musicisti bolognesi hanno ottenuto il pienone, come del resto in tutte le tappe della loro tournèe.

In questa serata milanese sul palco di San Siro i Modà avranno come ospiti d’eccezione i Pooh. Su Italia 1, alle 21.15 il programma "Emigratis", che racconta l’arte dello scrocco, messa in atto da due ragazzi foggiani che scelgono le loro vittime tra i vip italiani che in quel momento si trovano in vacanza all’estero, cercando di far addebitare le oro spese sui conti altrui. Tra i vip che sono stati vittime, ancorchè inconsapevoli, della coppia di scrocconi, ci sono Cristian Vieri, Andrea Pirlo, Sebastian Giovinco, Elena Santarelli ed Elisabetta Canalis. Alle 23.40 segue la trasmissione sportiva intitolata "Tiki Taka - Il calcio e' il nostro gioco", condotta da Pierluigi Pardo nella quale vengono approfonditi molti aspetti delle vicende calcistiche sia della serie A italiana che degli incontri internazionali e delle coppe.

Con immagini, interviste esclusive ed approfondimenti, in questo che è un vero e proprio "talk show" di calcio. Su Rete 4 dalle 21.15 il film di guerra "Behind Enemy Lines - Dietro le linee nemiche", ambientato in Bosnia-Erzegovina ai tempi della guerra nei Balcani. La vicenda di due piloti americani in ricognizione che si vedono abbattuto dai serbi il loro aereo e dopo essere scampati si ritrovano oltre le linee e devono fuggire per riunirsi alle truppe americane. Uno di loro, Stackhouse, viene catturato e giustiziato, nonostante fosse ferito, mentre l’altro, Burnett, continua a fuggire, ma sulle sue piste, oltre ai soldati serbi, viene mandato anche un cecchino. Diretto da John Moor ed interpretato da Gene Hackman, Owen Wilson, David Keith e Joaquim De Almeida. Alle 23.40 il film d’azione intitolato "L'impero dei lupi" la vicenda di due poliziotti che sono intenti ad indagare su alcuni omicidi che sono stati commessi dalla mafia turca. Uno dei due è poco attento alle regole, mentre l’altro è più meticoloso e nel corso dell’indagine troveranno una donna che è soggetta ad incubi che sono legati agli omicidi sui quali stanno indagando. Con la regia di Chris Nahon, ed interpretato da Jean Reno, Philippe Bas, Arly Jover, Laura Morante e Jocelyn Quivrin.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico "Save the last dance" la vicenda di una ballerina, Sara, che apprende della morte della madre, mentre si recava ad assistere al suo saggio. Sara si incolpa di questo e smette di ballare, trasferendosi a casa del padre. Nel nuovo quartiere fa amicizia con un ragazzo di colore e si appassiona alla break dance. Interpretato da Julia Stiles, Terry Kinney, Sean Patrick Thomas, e Fredro Starr. Su Mediaset Extra, a partire dalle 21.15, una edizione speciale del programma condotto da Paolo Bonolis, "Ciao Darwin VIP", nel quale le due formazioni che si affrontano in tante prove esilaranti, sono composte da personaggi dello spettacolo. Su Iris dalle 21.00 il film commedia "Basilicata coast to coast", la vicenda di quattro amici che componevano un gruppo musicale e poi si sono sciolti. 10 anni dopo, venuti a conoscenza di un festival a Policoro, durante una calda estate, i quattro vedono rinascere la passione per la musica e decidono di ricostituire il gruppo per partecipare. Policoro si trova a 100 chilometri di distanza, ma i quattro decidono di effettuare il viaggio a piedi, sia per riscoprire la loro terra che i loro sentimenti. Diretto da Rocco Papaleo, che è anche interprete insieme a Michela Andreozzi, Alessandro Gassman, Max Gazzè, Giovanna Mezzogiorno, Claudia Potenza e Paolo Briguglia. Su Italia 2 alle 21.10, il 19esimo episodio della settima stagione della serie televisiva "Big Bang Theory", dal titolo "L'amalgamazione dell'incertezza" Su Top Crime, dalle 21.10, propone un episodio della serie poliziesca "Major Crimes", nel quale la squadra indaga, con pochi indizi disponibili, su un quadruplice omicidio, con il killer che ha lasciato i corpi senza vita crivellati di colpi, davanti ad un ospedale. La connessione tra i quattro è la comune passione per il poker e da questo i detective prendono spunto per le loro indagini.

