STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: Reazione a catena di sera, Voyager (lunedì, 21 agosto 2017)

Stasera in tv sulla Rai, Reazione a catena di sera su Rai 1

"Il lunedì delle reti Rai propone una grande varietà di temi con il programma più visto che dovrebbe risultare il gioco su Rai Uno "Reazione a catena di sera", mentre per chi preferisce i documentari c’è la scelta tra il programma su Rai Due "Voyager – Ai confini della conoscenza". Doppio appuntamento con i film su rai Tre, e film anche su Rai 4, mentre la letteratura italiana la fa da padrona su Rai 5".

Su Rai Uno alle 21.25 l’edizione serale del gioco che sta riscuotendo un grande successo nel preserale, condotto da Amadeus. In "Reazione a catena di sera" le migliori squadre dell’edizione preserale si sfidano nelle finali dell’edizione cercando di portarsi a casa un ricco montepremi, e sono aiutate anche da vari personaggi televisivi. Alle 23.45 segue un programma documentario condotto da Mario Tozzi ed intitolato "Fuori luogo" nel quale il conduttore cerca di unire in un racconto comune la storia degli uomini e della terra in cui vivono. Mario Tozzi compie un viaggio attraverso vari luoghi e durante questo viaggio cerca di capire come la vita degli uomini è stata influenzata dai cambiamenti che hanno attraversato il mondo. In ogni puntata anche degli esperimenti scientifici compiuti nelle piazze italiane e la vista del nostro paese dall’alto per mezzo dei droni. Genere documentaristico anche su Rai 2, dalle 21.15, con una puntata del programma di Roberto Giacobbo "Voyager - Ai confini della conoscenza". Giacobbo costruisce ogni puntata mettendo insieme dei brevi reportage su vari argomenti e cerca di approfondire aspetti legati sia alla scienza che alla storia, alle antiche leggende ed alle verità, mettendo insieme anche testimonianze sorprendenti.

Alle 23.30 il programma di approfondimento condotto da Luca Rosini ed intitolato "Human Files". Nel programma il conduttore presenta storie di uomini che hanno lottato sia pe dare una svolta alla loro vita che per difendere l’ambiente che ci circonda. Un programma che la Rai ha prodotto in collaborazione con altre reti pubbliche mondiali. Su Rai Tre, serata completamente dedicata al cinema con inizio alle 21.15 con il film commedia "Dalle 9 alle 5 orario continuato". La vicenda è quella di tre donne che lavorano presso una azienda. Judy è l’ultima arrivata, ed ha trovato lavoro dopo il divorzio, e si trova a dover subire le angherie di Franklin Hart Jr,, il suo capufficio. Ad aiutarla ci pensa una impiegata esperta, Violet, che la prende sotto tutela e le insegna i segreti del mestiere, tanto che le due donne stringono una forte amicizia. Insieme a loro c’è anche Doralee, segretaria del capo, che sembra avere una posizione migliore, ma in realtà subisce come le altre il dispotico capo e decide di allearsi con loro ed insieme progettano l’uccisione di Franklin in modo da poter poi essere loro ad avere il pieno controllo dell’ufficio. Con la regia di Colin Higgins e l’interpretazione di Jane Fonda, Rita Moreno, Lily Tomlin, Jean March, Sterling Hayden e Dolly Parton.

Si cambia decisamente genere alle 23.55 con il film drammatico intitolato "4 mesi, 3 settimane, 2 giorni" ambientato in Romania mentre sta finendo il regime comunista. Due donne, Otilia e Gabita abitano nella stessa casa, un pensionato universitario e Gabita è in stato interessante e vorrebbe abortire, ma non può in quanto l'aborto è illegale. Le due donne si devono quindi rivolgere a un losco individuo, Bebe che può aiutare Gabita ad abortire, e Otilia decide di preoccuparsi di tutto. Interpretato da Anamaria Marinca, Vlad Ivanov, Laura Vasiliu e Alexandru Potocean, con la regia di Cristian Mungiu.

Su Rai 4, alle 21.05 il film di fantascienza "Vice", con la regia di Brian A. Miller ed interpretato da Bruce Willis, Thomas Jane, Ambyr Childers, Bryan Greenberg, Ashley Kirk, Charlotte Kirk, Damon Lipari, Brett Granstaff, Martin Blencowe, Ryan O'Nan, Douglas M. Griffin e Tyler J. Olson. Nel resort Vice, progettato da Julian Michaels, i clienti possono fare di tutto insieme agli androidi che lo abitano, in tutto simili agli uomini, Una androide fugge dal resort e si trova a dover fare i conti con i mercenari che lo stesso Julian le ha mandato dietro. Nello stesso tempo un poliziotto indaga per mettere fine a quanto sta accadendo all’interno del resort. Su Rai 5, alle 21.15, un programma documentario dedicato alla letteratura ed intitolato "I grandi della letteratura italiana". In questa puntata si parlerà di Ludovico Ariosto, il grande poeta e letterato vissuto a cavallo tra il 400 ed il 500 ed autore tra gli altri dell’Orlando Furioso.

Su Rai Movie il film western "Il grande cielo", che inizia alle 21,10. La vicenda di un trapper che vive nel territorio del nord America e diviene amico di un giovane cacciatore. Quando si presenta l’occasione di viaggiare insieme ad dei cacciatori francesi che intendono cacciare pelli in una regione inesplorata per non dovere subire il volere delle grandi compagnie, si aggregano, ma si trovano a dover far fronte sia a tribù indiane che a altri cacciatori rivali che cercheranno di impedire le loro azioni. Con Kirk Douglas, Arthur Hunnicutt, Dewey Martin, Sreven Geray e Elizabeth Threatt, e la regia di Howard Hawks. Film in programmazione anche su Rai Premium, con inizio alle 21.20. Il titolo è "L'ultimo Papa Re" e l’azione si svolge a Roma negli anni che sancirono la fine del Regno Pontificio e la nascita dell’Italia unita. Il personaggio principale è un prelato, Monsignor Colombo da Priverno, interpretato da Gigi Proietti. Altri interpreti Sandra Ceccarelli, Francesco Venditti, Domenico Diele e Marco Cassini, per la regia di Luca Manfredi.

