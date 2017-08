STEFANO DE MARTINO/ "Tornare con Belén? Non se ne parla"

Stefano De Martino tra Belén e Gilda

"Tornare con Belén, ma è una minaccia?". Così Stefano De Martino replica a una fan che gli augura di passare il resto della sua vita insieme all'ex moglie. La battuta è piovuta mentre De Martino veniva intervistato, e il ballerino ha poi aggiunto: "Sto scherzando, si è solo persa un passaggio. Quando faranno le repliche guardate tutte le puntate, vi manca un pezzo. Il rapporto è buonissimo, veramente". I due si frequentano ancora per il bene del figlio Santiago, ma sia Belén che Stefano hanno avuto modo di rifarsi una vita. Per inciso, Belén con Andrea Iannone e Stefano con Gilda Ambrosio. Ma chi è davvero la nuova fiamma di Stefano De Martino?

NON SOLO STYLIST

Gilda Ambrosio è nata a Napoli nel 1992. A dispetto della giovane età, l'Ambrosio possiede un brand tutto suo, e oltre a essere stilista è anche designer, brand consultant e scopritrice di nuovi trend. Il suo debutto nel mondo della moda è avvenuto nel febbraio del 2016, quando nel corso dell'edizione annuale della la Milano Fashion Week lanciò il marchio Attico. Fin da subito, il brand registrò l’interesse degli addetti ai lavori e il favore del pubblico, in virtù di un'attenzione particolare ai dettagli tipicamente retrò. Un mood ispirato agli anni Trenta-Quaranta, per uno stile a metà tra il classico e il moderno. Quello con Gilda rappresenta il primo flirt post-Belén, per un De Martino che ultimamente aveva occhi solo per il figlio Santiago. La bella stilista è riuscita a conquistarlo con il suo charm, la sua bellezza e il suo carisma, tutte cose che De Martino non ha mai disdegnato. Appresa la notizia, i fan hanno tempestato le loro bacheche di domande e complimenti. Nessuna reazione da parte di Belén, appena rientrata in Italia dopo la trasferta vacanziera con fidanzato al seguito.

