Save the last dance / Su La 5 il film di Thomas Carter con Julia Stiles (21 agosto)

Save the last dance in onda su La 5

'Save the Last Dance' è un noto film per persone di tutte le età che racchiude più generi: quello drammatico, musicale e romantico. Uscito nelle sale cinematografiche internazionali nel 2001, verrà trasmesso in televisione il 21 agosto 2017 alle 21:10 sul canale La5. Diretto da Thomas Carter, già regista di 'Uno sbirro tuttofare' e 'Gifted Hands - Il dono', ha riscosso un grande successo, avendo degli incassi record. Il cast è composto dalla protagonista Julia Stiles che interpreta Sara, Sean Patrick Thomas nel ruolo del suo ragazzo Derek, Kerry Washington nei panni di Chenille, oltre a Fredro Starr, Terry Kinney, Jennifer Anglin, Bianca Lawson, Erica Hubbard, Tab Baker, Mekdes Bruk, Vince Green, Anna Paskevska, Dorothy Martin, Garland Whitt, Elisabeth Oas. Le musiche sono state curate da Mark Isham, ritenuto uno tra i migliori compositori di Hollywood. Durante la sua lunga e prolifica carriera si è occupato anche delle colonne sonore di celebri film quali 'Ho cercato il tuo nome', 'Homefront' e 'La risposta è nelle stelle'.

LA TRAMA

Il film narra la storia di Sara, una bella ragazza che cambia casa in seguito al decesso della madre per un incidente d'auto, ed insieme al padre si trasferisce a Chicago. Fin da bambina ha sempre avuto un unico e grande sogno, condiviso anche con il genitore scomparso, cioè diventare una ballerina di danza classica e moderna. Dopo il trasferimento nella nuova città decide di abbandonare tutto ed iscriversi in una scuola nuova, frequentata quasi solamente da ragazzi neri. Sara riesce, non senza qualche difficoltà, a farsi nuovi amici tra cui Chenille, una giovane ragazza madre, ed il fratello Derek che balla da una vita hip hop e sogna di diventare un medico studiando in qualche prestigiosa università. Con quest'ultimo nasce una grande intesa che si trasforma dopo poco tempo in un amore che cresce a ritmo di passi di danza. La loro relazione è però difficile, infatti l'unione non è ben vista dagli altri studenti e sono quindi costretti a lasciarsi. Prima della rottura Derek aveva convinto Sara a fare il provino per la Julliard School, sicuro che sarebbe riuscita a passare le audizioni. La ragazza si prepara con cura al grande giorno, anche se sconvolta della rottura con l'aspirante medico. Durante l'audizione, però, c'è il colpo di scena: Derek va ad assistere all'esibizione perché deciso a riprendere la relazione, soprattutto dopo la confessione di Chenille sul fatto che era stata lei a convincere Sara a troncare con lui ogni rapporto. La vista del ragazzo le dà la spinta e l'energia necessaria a portare a termine la coreografia ed essere ammessa alla Julliard.

