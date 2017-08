Selvaggia e Francesco si sono lasciati/ I lenticchi di Temptation Island 2017 al capolinea: il video annuncio

Selvaggia e Francesco, Temptation Island

Una delle coppie più amate di Temptation Island 2017 è sicuramente quella formata da Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, per tutti i lenticchi. I due sono apparsi focosi, veri e sinceri tanto da uscire vincitori da questa edizione del reality dei sentimenti che ha regalato tanto trash ma poco amor proprio, almeno per le donne che vi hanno preso parte. Rimane il fatto che, nonostante il falò, i baci, il successo e le promesse, il carattere rimane sempre quello che è e anche per Selvaggia e il suo lenticchio le cose non sono migliorate, anzi. I due sono riusciti a discutere al falò, nel post falò e anche durante la visita che Filippo Bisciglia ha fatto alle coppie un mese dopo, proprio questo ha causato il terremoto degli ultimi giorni? Selvaggia Roma ha lasciato l'appartamento che condivideva con Francesco e la notizia ha fatto subito pensare al peggio anche se, i diretti interessati, hanno subito smentito la rottura confermando, però, la fine della convivenza, e adesso?

I LENTICCHI IN CRISI: COLPA DELLA GELOSIA?

E' di qualche ora fa il messaggio di Selvaggia Roma, apparsa provata e con la voce rotta dal pianto e dell'emozione, in cui si comunica la fine della relazione con il suo lenticchio. Sappiamo bene che due caratteri fumantini come quelli dei romani sicuramente porta ad una relazione di alti e bassi e nessuno vuole credere che questa rottura sia per sempre ma Selvaggia precisa che la loro storia è finita e che non risponderà a domande in merito ai motivi, almeno non adesso. Clicca qui per vedere il video. Per alcuni sembra che la goccia che abbia fatto traboccare il vaso sia un like messo ad un post della tentatrice Simona Solimeno proprio da lenticchio, cosa smentita da Selvaggia Roma "troppo donna e intelligente per alzare un polverone per un like". La gelosia rimane comunque l'elemento scatenante di questa crisi e lo stesso Francesco lo ha ammesso in uno sfogo nei giorni scorsi. I due riusciranno a tornare insieme?

