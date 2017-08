Simona Ventura/ "Condurrà Temptation Island Vip e Striscia La Notizia"

Simona Ventura

Ci sono grandi novità in vista per Simona Ventura. Il rilancio di SuperSimo alla Mediaset sembra appena iniziato, stando a quanto svela il portale Dagospia. Se nulla si sa sulla nuova edizione di Selfie - Le cose cambiano, l'avventura televisiva della Ventura potrebbe continuare con grandi novità. "Sembra infatti che la prima edizione vip di Temptation Island - fa sapere Giuseppe Candela per Dagospia - dovrebbe presto vedere la luce proprio con la conduzione di Simona Ventura. Il reality delle corna ha ottenuto quest'estate ascolti record e dovrebbe tornare sul set già da ottobre per la messa in onda tra fine novembre e inizio dicembre (subito dopo il Grande Fratello Vip)". Una notizia bomba per il pubblico di Canale 5, che potrebbe assistere a distanza di soli pochi mesi ad una nuova edizione di Temptation Island (anche se con coppi famose).

SIMONA VENTURA, DOPPIA CONDUZIONE SU CANALE 5 IN ARRIVO?

Non sarebbe quindi Filippo Bisciglia a prendere le redini dell'edizione Vip, ma Simona Ventura che, però, potrebbe essere alla guida di un'altro programma molto famoso. "Questo però non sarebbe il suo unico impegno perché dovrebbe sbarcare a Striscia la notizia per un breve periodo - si legge ancora su Dagospia, che conclude l'indiscrezione svelando - il tg satirico di Antonio Ricci negli ultimi anni ha alternato diversi volti nelle prime settimane di programmazione. Che fine farà Surviving Africa?”. Insomma quella in arrivo sembra essere una stagione televisiva ricca di sorprese e novità per il pubblico di Canale 5 già a partire da settembre!

