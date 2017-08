THE CHATEAU MEROUX - IL VINO DELLA VITA/ Il film in onda su Canale 5 (lunedì 21 agosto 2017)

The Chateau Meroux - Il vino della vita

UN FILM DI BOB FUGGER

Per un pomeriggio rilassante e all'insegna delle note rosa e buoni valori come solo un film sa dare, per il pomeriggio di lunedì, 21 Agosto 2017, Canale5 propone la visione di un film sentimentale da non perdere: The Chateau Meroux- Il vino della vita è il titolo. Previsto per le 16.30, il film è una commedia sentimentale del 2012, di produzione statunitense. Diretto da Bob Fugger e con la sceneggiatura curata da Adam Morrison, tra i personaggi principali figurano i volti di Marla Sokoloff, Christopher Lloyd, Barry Watson e Amanda Righetti, nota attrice americana con origini squisitamente italiane.

IL VINO DELLA VITA

La trama ruota tutta intorno a Wendy, una giovane ragazza con alte ambizioni nella vita, che purtroppo vive un complesso che si porta dietro praticamente da sempre: la ragazza non vede il padre ormai da diversi anni, a causa di un trascorso non proprio piacevole. Tuttavia, la ragazza ha saputo andare avanti con le proprie forze, fino a che un giorno non succede ciò che Wendy non riteneva fattibile: all'improvviso, riceve un avviso attraverso cui le viene comunicato che il padre è morto, che lo stesso padre che non vede da parecchi anni le ha lasciato in eredità una cantina che produce vini.

C'è solo un piccolo particolare: l'azienda è in declino, sull'orlo del fallimento. Ad un certo punto, perciò, la ragazza è messa alle strette: deve decidere alla svelta se cercare di salvare la situazione e portare avanti il progetto iniziato dal padre, con tutti gli ostacoli che la aspettano per poter ricominciare una nuova vita, oppure tagliare i ponti con il passato e vendere tutto al migliore offerente. Ovviamente la ragazza, spinta da un innato sentimentalismo, decide di tenere l'azienda vinicola.

C'è tanto da fare: bisogna promuovere al meglio l'immagine della cantina di Wendy, il lavoro è molto e Wendy sente di non farcela da sola. Fortunatamente, al suo fianco trova diversi alleati che potrebbero aiutarla al meglio nella promozione della cantina, tramite l'organizzazione di degustazioni ed eventi: Wendy può trovare un valido aiuto nei suoi amici, come Jennifer e Romario ( amici da una vita), per non parlare di Chris, una nuova conoscenza che potrebbe tornare a far battere il cuore della dolce ragazza.

Tutto sembrerebbe andare per il meglio, se solo non ci fosse un piccolo inconveniente: Chris è figlio di Nathan, un altro proprietario di una cantina che è stato rivale del padre di Wendy, che adesso vuole acquistare a tutti i costi lo Chateau Moroux. L'uomo arriverà a fare leva sul figlio per far valere i propri interessi, Chris si ritroverà tra due fuochi: l'amore per la ragazza o il dovere nei confronti degli interessi della famiglia?





