UNA VITA/ Anticipazioni 21 agosto: la prima notte d'amore di Mauro e Teresa

Una Vita

LA NOTTE D'AMORE DI MAURO E TERESA

Una Vita torna su Canale 5 dopo una pausa estiva durata una sola settimana. La telenovela spagnola occuperà ancora lo spazio lasciato vuoto da Beautiful (sospeso fino al 28 agosto) andando in onda per una puntata della durata di un'ora. Si ripartirà dall'incontro tra Mauro e Teresa che, nonostante il non piccolo ostacolo caratterizzato da Humilidad, non riusciranno a resistere ai reciproci sentimenti e trascorreranno la loro prima notte di passione insieme. La moglie del poliziotto però non ci metterà molto a rendersi conto che qualcosa di strano potrebbe essere accaduto tra la coppia e si sfogherà con Padre Fructuoso, esprimendo i suoi dubbi. E mentre la sfera sentimentale desterà in Mauro più di qualche preoccupazione, lui sarà concentratissimo anche nel suo desiderio di smascherare Cayetana una volta per tutte. Il poliziotto, infatti, cercherà di convincere Paco a testimoniare di avere visto la dark lady uccidere Ursula...

ANTICIPAZIONI 21 AGOSTO: TRINI CERCA LAVORO, TANO SCOMPARE

Tante le novità nella puntata di Una Vita della durata di un'ora. Tra di esse segnaliamo il tentativo di Trini di aiutare Ramon nel trovare maggiore tranquillità economica nella famiglia. La donna penserà infatti di trovare un lavoro ad Acacias 38 anche se il marito rifiuterà, affermando che lui stesso dovrà occuparsi del fabbisogno della famiglia. Nel frattempo la coppia si confronterà sulla presenza di alcuni gioielli dimenticati nel loro vecchio appartamento: tali oggetti di valore dovranno essere recuperati al più presto, anche se non sarà facile convincere Clemente. Trini penserà quindi alla scusa di recuperare un'agenda del marito, entrando indisturbata nel vecchio appartamento. Riuscirà a non destare sospetti? Nel frattempo, Tano continuerà ad opporsi alla decisione dei genitori di trasferirsi in un college inglese per intraprendere gli studi all'altezza della sua intelligenza. Il ragazzo non vorrà lasciare il quartiere e scapperà di casa grazie all'aiuto di Servante. Mentre tutti saranno alla sua ricerca, infatti, lui si troverà a pochi metri di distanza da casa.

