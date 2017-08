Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma e Giorgio, i dubbi di dama e cavaliere fanno tremare il web (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

C'è grandissima attesa dietro le nuove dinamiche del trono over di Uomini e Donne. Secondo le prime indiscrezioni presenti in rete, pare che il prossimo 29 agosto, presso gli Studi Elios ci sarà notevole fermento per via delle fresche registrazioni in studio. Attualmente non sappiamo se si partirà con il trono giovane oppure con quello senior ma quasi sicuramente, le prime anticipazioni sulle vicende amorose di Gemma Galgani, faranno il giro del web dopo pochissimi attimi. La dama torinese sta ancora con Marco Firpo oppure no? Ultimamente sono emerse delle particolari news che vi andremo ad elencare di seguito. Per il popolo del web, i continui messaggi profondamente simili di Gemma e Giorgio, rappresenterebbero un velato riavvicinamento tra i due. Dama e cavaliere over infatti, accomunati dalla stessa sensibilità, hanno condiviso dei pensieri riguardanti i brutti accadimenti degli ultimi tempi, con un occhio di riguardo per gli attentati. A questo punto, gli estimatori di entrambi hanno elogiato più volte la loro sensibilità, affermando anche di trovarli molto simili e sempre speciali.

Gemma e Giorgio: cambi di ruolo o abbandoni ufficiali?

Gemma e Giorgio torneranno al trono over di Uomini e Donne? Oltre ad essere molto toccati alle ultime tragedie del mondo, dama e cavaliere hanno posto un grande interrogativo sulla loro partecipazione alla prossima stagione senior del programma. Sappiamo bene però che, per quanto riguarda la Galgani, perderla sarebbe un prezzo troppo alto da pagare e gli ascolti ne risentirebbero in maniera troppo profonda. Ecco perché, qualora le cose con Marco Firpo procedessero talmente bene da non avere alcuna intenzione di cercare un altro uomo, è probabile che alla dama verrà affidato un nuovo ruolo da opinionista. A questo punto, le possibilità di vedere Gemma e Tina l'una accanto all'altra per esprimere la loro opinione sulle dinamiche over, aumentano ogni giorno che passa. La Galgani però, secondo le primissime indiscrezioni, potrebbe ufficialmente sostituire Tinì Cansino, attrice molto sobria e carina che però, nel corso degli anni ha regalato ben poco al programma.

