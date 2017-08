Uomini e Donne/ Anticipazioni: Giulia Latini e Andrea Melchiorre nuovi tronisti? (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Andrea Melchiorre sul trono? Oppure Giulia Latini? O forse entrambi? Le ultime news e anticipazioni sul trono giovane di Uomini e Donne, stanno facendo letteralmente impazzire gli estimatori, cosa succede? Scopriamolo grazie alle ultime indiscrezioni. La fine della breve frequentazione tra Andrea e Giulia, in un certo senso deve avere portato bene a tutti e due. Ecco perché, le potenziali voci di un trono, si rincorrono da alcune ore. Difficilmente la comoda - quanto ambita - poltrona rossa potrebbe essere affidata ad entrambi e se da un lato si parla di tante possibilità per lei, non sono da escludere nemmeno quelle per lui. Il fashion blogger, annunciata la sua partecipazione alla quarta stagione di Temptation Island, sembrava avere già il trono nelle sue mani. La storia con la Latini però, avevano cancellato questa possibilità, specie dopo il suo comportamento. Di contro, il giovane tra le pagine del settimanale Vero TV, aveva affermato che non avrebbe disdegnato il trono se fosse stato single. Attualmente lui è libero e bello e quindi, potrebbe serenamente accomodarsi sulla mitica poltrona rossa. Di contro, essendo lui il "traditore" di turno, potrebbero premiare la ragazza regalandole una nuova possibilità.

Giulia Latini sul trono? Oppure Andrea Melchiorre? Le anticipazioni

Giulia Latini sul trono? Dopo la passata esperienza con Luca Onestini e la delusione ricevuta da Andrea Melchiorre con tanto di tradimento social, la ragazza potrebbe ricevere la giusta ricompensa: il ruolo da tronista a Uomini e Donne. Un po' come era successo anche a Sonia Lorenzini, dopo la delusione ricevuta da Claudio D'Angelo. Appare improbabile vedere sul trono sia Andrea che Giulia, specie dopo la chiusura decisamente brutale. Quasi certo anche Mattia Marciano, grande amico di lei. Ecco perché, se la Latini fosse anch'essa confermata, sarebbe già un bel trono pieno di amicizia, rispetto e forte intesa. Di contro, qualora arrivasse Andrea, il buon Marciano potrebbe già dimostrare dell'astio per il rivale e anche in quel caso, il trono sarebbe comunque interessante perché ricco di tensione e potenziali colpi di scena: come andrà a finire?

© Riproduzione Riservata.