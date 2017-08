VALERIA MARINI/ La showgirl inseguita dai settimanali di gossip (Reazione a catena di sera)

Valeria Marini

GLI ESORDI IN TV

Valeria Marini sarà tra i protagonisti della puntata di Reazione a catena di sera che andrà in onda oggi su Rai 1. Nata a Roma nel maggio del 1967, è uno dei volti più noti della scena televisiva italiana dagli anni '90, quando ha partecipato a una serie di trasmissioni che ne hanno notevolmente implementato la notorietà. Dopo aver passato l'infanzia in Sardegna, si è trasferita a Roma ove ha terminato gli studi, prima di dedicarsi al mondo dello spettacolo. Dopo aver esordito in qualità di modella, ha debuttato in teatro e poi sul piccolo schermo. Il suo primo ruolo di rilievo è stato quello in Saluti e baci, su Rai Uno, in sostituzione di Pamela Prati, ruolo poi detenuto anche nei successivi Bucce di banana (1994) e Champagne (1995), quest'ultimo in onda su Canale 5. La grande popolarità conquistata in questo periodo, le è quindi valsa il Festival di Sanremo, da lei condotto accanto a Piero Chiambretti e Mike Bongiorno nel 1997. Oltre che in televisione, Valeria Marini si è poi affermata sul grande schermo, partecipando a pellicole come Crack, diretta da Giulio Base nel 1991, Bambola, girato nel 1996 alle dipendenze di Bigas Luna e, soprattutto, Incontro proibiti, diretto da Alberto Sordi nel 1998. Il suo ultimo impegno cinematografico è stato in Un ragazzo d'oro, di Pupi Avati, girato nel 2014, in cui ha recitato al fianco di Riccardo Scamarcio, Sharon Stone, Giovanna Ralli e Cristiana Capotondi.

LE SUE STORIE D’AMORE

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto una lunga relazione con Vittorio Cecchi Gori, prima di sposarsi nel 2013 con Giovanni Cottone, un matrimonio poi annullato dalla Sacra Rota in quanto l'uomo era già sposato. Dopo la fine della relazione con Cottone, ha stretto rapporti con un ex tronista, Antonio Brosio, storia d'amore terminata da non molto e che ha spinto le riviste di gossip a concentrarsi di nuovo su di lei, seguendone ogni mossa. Dopo le voci che si erano rincorse, relative a una relazione con una persona molto più giovane e di origini meridionali, nelle ultime settimane si è molto parlato di un colpo di fulmine con l'attore spagnolo Francisco Ovalle.

