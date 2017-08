VOYAGER - AI CONFINI DELLA CONOSCENZA/ Anticipazioni 21 agosto: il viaggio di Cristoforo Colombo

Roberto Giacobbo presenta Voyager - Ai confini della conoscenza

Cosa lega un Papa, un antico lignaggio e un Presidente degli Stati Uniti? Questo il leitmotiv della sesta puntata di Voyager - Ai confini della conoscenza, il programma di divulgazione culturale condotto da Roberto Giacobbo. Tema della serata, il viaggio in tutte le sue sfaccettature. Dai brevi tragitti alle grandi esplorazioni, il filo conduttore di ogni itinerario è la curiosità. Perché alcuni uomini sono più sedentari, mentre altri avvertono chiaro l'istinto di conoscere, assumersi rischi e andare all'avventura? Il segreto, ancora una volta, risiede nel Dna. Focus su Cristoforo Colombo, viaggiatore per eccellenza: è qui che entrano in gioco Innocenzo VIII, la famiglia Geraldini e John Fitzgerald Kennedy. Kennedy aveva origini italiane. Fu proprio lui a rivelarlo agli italo-americani in occasione del Columbus Day del '62: "Nelle mie vene, come nelle vostre, scorre sangue italiano". In una vecchia intervista al settimanale Gente, Antonello Geraldini dichiarava: "Gli avi materni del presidente Kennedy sono con assoluta certezza italiani. Il cognome FitzGerald altro non è che la trasformazione irlandese del cognome italiano Geraldini, che io stesso porto; e posso dimostrare, sulla base di testimonianze dell'epoca, come avvenne che alcune famiglie Geraldini si trapiantarono dall'Italia in Gran Bretagna, e poi in Irlanda, diventando Fitz Gerald, figli di Geraldini".

DA INNOCENZO VIII A CLEMENTE V

Quanto a Innocenzo VIII, la sua tomba reca la scritta "Durante il suo regno la scoperta di un Nuovo Mondo". Tuttavia, la partenza di Cristoforo Colombo avvenne il 3 agosto 1492, alcuni giorni dopo la morte del Pontefice. Come poteva essere sicuro della buona riuscita dell'impresa? Viaggio sulle tracce dei Templari, con Filippo il Bello e papa Clemente V. Voyager ha ricostruito le trame del processo che portò alla fine dei Cavalieri e al rogo di Jacque de Molay. Alla disfatta seguì una tremenda maledizione, destinata ad abbattersi sui loro rispettivi regni. Solo coincidenza o vera e propria stregoneria?

