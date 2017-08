Vice/ Su Rai4 il film fantascientifico con Bruce Willis e diretto da Brian Miller (oggi, 21 agosto)

Bruce Willis in "Vice"

ACTION SCI-FI ISPIRATO A WESTWORLD E BLADE RUNNER

Vice è una pellicola fantascientifica del 2015 diretta da Brian Miller e con Bruce Willis attore protagonista. Il film andrà in onda lunedì 21 agosto, alle 21.05 su Rai 4. Nel cast troviamo anche Thomas Jane, Ambyr Childers, Johnathon Schaech, Bryan Greenberg e Charlotte Kirk. Bruce Willis è però tra gli attori statunitensi più noti del mondo del cinema contemporaneo. Ha preso parte a film del calibro di Armageddon-Giudizio finale, Sin City, Die Hard e Pulp Fiction. Il film Vice è stato prodotto utilizzando un budget molto esiguo, di circa 15 milioni di dollari, ed è stato interamente girata in Alabama.

La pellicola però non è stata trasmessa nelle sale cinematografiche: fu immessa sul mercato attraverso la versione DVD che venne distribuita in America nel gennaio del 2015. La trama di Vice è molto simile a quella di Westworld, pellicola del 1973, ma trae spunto anche da Blade Runner per quanto riguarda le atmosfere e le ambientazioni. Per Bruce Willis, che in questa pellicola veste i panni del cattivo di turno, questo film rappresenta la seconda collaborazione con il regista Brian Miller. I risultati sono stati davvero poco brillanti, ben al di sotto delle aspettative. E infatti in linea di massima il film Vice è stato giudicato in maniera estremamente negativa, nonostante la presenza nel cast di un grande attore come Bruce Willis. Per la rivista Blu Ray review è un titolo decisamente da evitare, costituito da una trama poco convincente ed inconsistente.

LA TRAMA

La trama del film Vice è ambientata in un particolare resort abitato da robot creati ad immagine e somiglianza di esseri umani. A gestire il tutto è il magnate ed imprenditore Julian Michaels. Qui persone influenti e molto ricche possono dare sfogo ai propri desideri più perversi sfruttando gli esseri sintetici che, in realtà, non sono consapevoli di ciò che accade. Ogni volta che uno di loro viene eliminato, il loro sistema è resettato e non ricordano più nulla del giorno precedente.

A rovinare i piani dei clienti del resort sarà il cyborg Childers, che un giorno inizierà a capire che qualcosa non quadra. Il robot verrà inondata dai ricordi della donna di cui rappresenta la copia sintetica e riuscirà a riconoscere l'uomo amato dalla sua copia umana. L'uomo, una volta compreso che il cyborg ha assunto i ricordi della sua fidanzata morta diversi anni fa, farà di tutto per cercare di aiutarla, ma finirà per essere ucciso dagli spietati uomini di Julian Michaels. Childers cercherà a tutti i costi di fuggire dal resort, distruggendo l'intera organizzazione. A complicare ancor di più la situazione sarà anche un poliziotto, intenzionato a dimostrare che il resort Vice sia fonte di violenza e criminalità. I due collaboreranno pur di raggiungere il loro comune obiettivo.

© Riproduzione Riservata.