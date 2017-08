ALBERTO LUPO/ Rimase in coma per diverse settimane (Techetecheté 22 agosto)

Techetechete

Stasera 22 agosto la puntata del varietà Techetechetè dedicherà uno spazio ad Alberto Lupo, attore italiano di teatro, cinema e televisione. Avremo modo, così, di poter rivedere le performance più importanti dell'uomo che, ha collaborato con importanti personaggi dello spettacolo tra cui Mina. Alberto Zoboli, vero nome di Alberto Lupo, è nato da una famiglia borghese a Bolzaneto, dimostrando fin da bambino un particolare interesse verso la recitazione e frequentando corsi di Andrea Miano e Lea Zanzi. Venne assunto in una fabbrica di elettrodomesitici e mise in piedi una compagnia teatrale con cui recitò in Piccola città di Thornton Wilder. Negli anni '40 entra al centro sperimentale di Genova, lavorando successivamente anche al Piccolo Teatro di Milano e al Teatro Nuovo. Nella stagione 1953 e 1954 è stato accanto a Gino Cervi nel Cyrano di Bergerac di Edmond Rostand. Recita anche al cinema e si ricordano le sue partecipazioni al film Ulisse di Mario Camerini e in Il sicario di Damiano Damiani.

ALBERTO LUPO E QUELLE PAROLE, PAROLE CON MINA

Forse, la parte più importante della carriera di Alberto Lupo è la sua lunga parentesi televisiva. Ha partecipato a vari sceneggiati, come ad esempio Piccole donne diretto da Antoni Giulio Majano e Resurrezione. Lupo ha lavorato anche nel doppiaggio, attirando l'attenzione di produttori discografici. Proprio la sua voce lo ha portato ad affiancare Mina nel 1971 nella trasmissione Teatro 10 con la regia di Antonello Falqui. Proprio per la sigla finale del programma nasce la canzone Parole, Parole che salirà in vetta alla hit parade e che verrà incisa in numerose lingue straniere. Nel 1974, nella trasmissione Milleluci, Lupo si esibisce in una versione ironica del brano guardandosi allo specchio. Nel 1977, tuttavia, la carriera di Alberto Lupo subisce una battuta d'arresto quando viene colpito da trombosi e resta in coma per alcune settimane. Torna alla ribalta nel 1979 con la trasmissione Buonasera con...Alberto Lupo. L'attore muore nel 1984 a San Felice Circeo ed è sepolto nei pressi della tomba di Anna Magnani.

