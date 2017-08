Barbara Berlusconi è incinta/ Quarto figlio in arrivo per la ex-fidanzata di Pato

Barbara Berlusconi incinta (Chi)

Barbara Berlusconi, primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario è per la quarta volta incinta. A rivelare l'accaduto è il settimanale Chi. Dopo soltanto otto mesi dalla nascita di Leone quindi Barbara Berlusconi aspetta un nuovo figlio dal compagno Lorenzo Guerrini. I due sono stati beccati in vacanza al mare dove la Presidente della Onlus Fondazione Milan sfoggia curve dolci in costume. Nata in Svizzera nell’estate del 1984 è nuovamente in dolce attesa del secondo figlio di Lorenzo Guerrini. Con Lorenzo, la Presidente della Onlus, sembra aver trovato finalmente la stabilità e la felicità che sognava, nonostante lui sia più giovane di lei di qualche anno. Barbara Berlusconi, laureata con il massimo dei voti in Filosofia, ha inoltre altri due figli dalla precedente relazione con Giorgio Valaguzza: Alessandro, 9 anni, ed Edoardo, di anni 8.

La loro storia è terminata nel 2011, dopo nove e lunghi anni di relazione. Ora la primogenita Berlusconi si gode la famiglia con il compagno con il quale è fidanzata da 3 anni. Non ci resta che attendere l'arrivo della cicogna e scoprire il sesso del nascituro. In un'intervista recente Barbara Berlusconi ha parlato anche del Milan: "Sono positiva, ho visto Fassone e Mirabelli muoversi molto anche nei mesi scorsi andando a seguire i vari calciatori nei loro stadi in tutta Europa. Vedo che stanno parlando in modo chiaro e trasparente ai tifosi, credo che questo sia importantissimo. Ce n’era bisogno. Mi piacciono le scelte che stanno operando, vedo che stanno valutando calciatori di esperienza e talento ed è una cosa importante".

