Belen Rodriguez/ Fuma in volo con Andrea Iannone, arriva la denuncia al pilota: "noi vittime di un rapimento"

Eccoci qui nuovamente a parlare di Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Questa volta non si tratta del solito gossip estivo o di una foto che ritrae lei con Stefano de Martino e lui con il muso lungo, ma di ben altro. Mentre tutti gridavano alla crisi della coppia, i due erano in volo per lasciare la bella Ibiza e dedicarsi a nuove vacanze, questa volta in Grecia. Fin qui niente di male se non fosse che, durante il volto, è successo di tutto. Secondo le testimonianze del pilota e delle hostess, sembra che i due passeggeri si siano rifiutati di seguire le poche regole presenti su un volto privato ovvero tenere allacciate le cinture in alcuni momenti e non fumare. Proprio in seguito ai loro no, il pilota ha pensato bene di optare per un atterraggio d'emergenza in Calabria, nell'aeroporto di Lamezia Terme, ma senza comunicarlo ai diretti interessati.

LA PAURA DI ESSERE STATI RAPITI

Proprio su questo punto ha deciso di rispondere la bella Belen Rodriguez. Al Corriere.it, la showgirl rivela che le cose non sono andate come ha dichiarato il pilota e che presto arriverà una pesante denuncia nei suoi confronti dopo quello che ha fatto. Il pilota, reo di aver chiuso la porta e aver azionato le luci d'emergenza facendo credere a Belen e Andrea Iannone di essere vittime di un rapimento: "Il mio fidanzato ha provato a comunicare con lui, bussava alla porta, gli ripeteva please, ma niente. Sentivamo che l’aereo stava scendendo ma non capivamo dove fosse diretto. Non ce lo diceva. Così ho iniziato a mandare dei messaggi a mia mamma e ad alcune amiche con gli screenshot della nostra posizione: quando l’aereo non vola alto il telefono prende. Questo perché ho anche pensato più di una volta che mi stesse rapendo, che quel volo si fosse trasformato in un rapimento". Ad attenderli all'aeroporto c'era la polizia ma, secondo il racconto dell'argentina, non solo si sono messi a ridere per quanto è accaduto ma la compagnia aerea con la quale Iannone vola da anni, ha chiesto scusa disocciandosi dalle azioni del suo pilota. Solo una brutta avventura finita bene?

