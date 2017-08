CECILIA AHERN - IL PONTE DELLE SPERANZE/ Su Rai 1 il film con Julia Richter (oggi, 22 agosto 2017)

il film fantasy nel primo pomeriggio di Rai 1

MICHAEL KAREN ALLA REGIA

Cecilia Ahern - Il ponte delle speranze, il film in onda su Rai 1 oggi, martedì 22 agosto 2017 alle ore 14.00. Una pellicola di genere fantasy e drammatica che è stata ideata per il passaggio direttamente in televisione nel 2014 e per una produzione che spazia tra Germania ed Irlanda. La regia è stata affidata a Michael Karen e può essere considerato come il sequel del Film I fiori del destino, ed entrambi i lungometraggi televisivi sono basati su romanzi della scrittrice Irlandese Cecilia Ahern, famosa sopratutto in patria in qualità di figlia del primo ministro Bertie. Cecilia Ahern è ritenuta una scrittrice molto prolifica ed altamente stimata nel mondo dell'editoria. Il cast è formato da attori per la maggior parte tedeschi tra cui Julia Richter, Roman Knitzka, Yvonne Catterfield, Sebastian Strobel, Thure Refereistein e Brian De Salvo. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

ECCO LA TRAMA DEL FILM FANTASY

La Storia del film si dipana attraverso parti di fantasy e alcune note drammatiche. La protagonista, la giovane ma già esperta Fransiska, sta attraversando un periodo travagliato della sua vita, infatti, il marito Rainer ha deciso di troncare il loro felice fino a quel momento matrimonio, fra l'altro alla vigilia delle nozze della cugina Amelia. Sofferente di questo contrasto tra la felicità di una parte della famiglia e la sua profonda tristezza, improvvisamente le capita tra le mani un misterioso libro vecchio che ha la strana capacità di cambiare copertina ogni volta che lo si prende in mano per leggerlo, o tentare di farlo. Potrà essere questo strano tomo a poterle concedere di riconquistare l'uomo che ama e salvare il matrimonio? Contemporaneamente però dovrà anche fare in modo che il suo fraterno amico Adam si riconcili con la ex fidanzata Sally. I rapporti tra i due amici si riallacciano quando Fransiska vola in Irlanda per le nozze della cugina, ma Adam, che pure è contento di riscoprire l'amicizia datata con Fransiska, non sembra voler dare retta ai saggi consigli dell'amica cui vuole un bene di stampo fraterno. La situazione per Fransiska non sembra avere via d'uscita, ma il destino scritto nelle pagine del libro avrà per lei la soluzione finale?

© Riproduzione Riservata.