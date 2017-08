CHICAGO MED / Anticipazioni 22 agosto: l'arresto di Maggie

Chicago Med, le anticipazioni

ANTICIPAZIONI

Prima tv assoluta per Chicago Med, la serie televisiva statunitense creata da Dick Wolf e Matt Olmstead per NBC. La serie, spin-off di Chicago Fire, racconta le vicende del team medico di un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center. La prima stagione è andata in onda sulla NBC il 17 novembre 2016, per poi approdare in Italia un anno dopo sul canale pay Premium Stories. Chicago Med è trasmessa in chiaro a partire dal 1° agosto 2017. Tre gli episodi in onda stasera: Un giorno da dimenticare, Colpevole, Noi. Nel cast, Yaya Dacosta, Nick Gehlfuss, Torrey DeVitto e Rachel Dipillo. Un giorno da dimenticare: Ethan è alle prese con un terribile dilemma morale: un paziente vuol far rimuovere il dispositivo che permette al suo cuore di battere, e il medico si domanda cosa fare. Will, dal canto suo, rischia problemi legali con una paziente che ha sottoposto a sperimentazione clinica. Colpevole: Maggie viene arrestata a seguito di un diverbio avuto con la polizia. Natalie sospetta che la madre di una paziente neonata abbia percosso la sua bambina. Noi: un giovane paziente che ha ingoiato due magneti e rischia danni irreparabili allo stomaco: a Natalie il compito di evitarglieli.

CURIOSITÀ

Il 29 maggio 2015, Colin Donnel è stato scelto per il ruolo del Dottor Connor Rhodes. L'attore era già apparso in Arrow. Nel luglio dello stesso anno, Brian Teesi si è unito al cast interpretando il Dottor Ethan Choi, esperto nella prevenzione delle malattie infettive e ufficiale medico della Marina Reserve. Il 13 agosto si è aggiunta Torrey DeVitto, reduce recente dalla serie televisiva Pretty Little Liars. Il 14 agosto 2015 Rachel DiPillo è stata scelta come studentessa di medicina al quarto anno nel ruolo di Sarah Reese. Il 1° febbraio 2016, NBC ha rinnovato la serie per una seconda stagione.

