Cara Delevingne/ Video, dal party da 110 mila dollari al suo "ballo con gli squali"

La vita di Cara Delevingne è sempre sotto i riflettori e anche in questo mese di agosto si è parlato tanto di lei soprattutto per via dei suoi colpi di testa da quando la sua storia d'amore con St. Vincent è finita dopo ben 18 mesi. Da allora è passato quasi un anno e la cantante indie ha avuto modo di rifarsi una vita e vivere al massimo il suo nuovo status di single. Tra un gossip e un colpo di testa (anche nel senso del look), Cara ha avuto modo di essere la possibile protagonista del nuovo disco della sua ex, in uscita entro la fine del 2017. A parlarne è proprio lei che, in un'intervista al New Yorker, ha rivelato che uno dei brani del nuovo album si intitola "Pills" (che ospita Cara come cantante). Intanto a giugno è uscito il primo singolo, "New York", una ballata che potrebbe essere dedicata proprio alla modella. Se da una parte, molto probabilmente, St Vincent si strugge per la sua amata, quest'ultima ha avuto modo di consolarsi con ben 20 amiche e una festa di compleanno da 110 mila euro.

LA MODELLA CHE CANTA, SCRIVE, RECITA E NUOTA CON GLI SQUALI!

Proprio qualche giorno fa Cara Delevingne ha organizzato una festa per i suoi 25 anni che ha portato le sue 20 amiche in una road trip in Messico tra trekking, giri in kayak ma anche lanci in paracadute e un party in una barca di lusso. Insieme a lei c'erano Georgia May Jagger, Jamie Winstone, Kendall Jenner, Suki Waterhouse, Mary Charteris e le sue sorelle Chloe e Poppy Delevingne. I momenti di questa vacanza hanno tappezzato i loro profili glamour per giorni ma, in particolare, quello di Cara ha regalato ai fan un ultimo video in cui la modella è impegnata a fare il bagno tra gli squali. Clicca qui per vedere il video postato dalla modella. Le sue prossime missioni? Il set di "Valerian" di Luc Besson e il suo libro in uscita a ottobre.

