Carlo Conti/ Sul terremoto a Ischia: "La situazione è tranquilla" e il web lo lincia

Carlo Conti (LaPresse)

Pioggia di critiche per Carlo Conti. Sono ore di grande apprensione sul web dopo il terremoto che ha colpito alcune località dell'isola di Ischia, causando crolli e molti sono i volti noti dello spettacolo che sui social hanno palesato la loro solidarietà. Tra questi proprio il conduttore di RaiUno, eppure le sue parola hanno scatenato molte critiche. Il noto presentatore Rai, quando la situazione non era ancora chiara, ha infatti scritto: “C’è stata una scossa piccola ti terremoto ad Ischia… Tutto bene c’è un mio amico la situazione è tranquilla …“. Gli utenti, seguendo le edizioni speciali del vari telegiornali e leggendo le notizie che arrivavano dal web non hanno esitato a sottolineare come quanto scritto da Conti non fosse esatto, etichettando anzi le sue dichiarazioni come una clamorosa gaffe.

LE PAROLE SUL TERREMOTO A ISCHIA INDIGNANO IL WEB

Alcuni hanno accusato Conti di diffondere notizie false aggiungendo che vi erano molte case lesionate e diversi crolli, ma soprattutto vi erano bambini sotto le macerie. C’è chi se l’è presa direttamente con lui ma anche chi ha chiesto a Conti di controllare le persone che gli gestiscono il profilo annunciandogli che quest’ultimo messaggio potevano anche risparmiarselo. Carlo Conti ha spiegato il suo punto di vista e diffuso quanto scritto dal sindaco di Ischia su Facebook. Mentre contro chi lo ha accusato il conduttore ha detto: “Voi che attaccate sempre! Senza sapere la situazione d’Ischia… Isola dove ho una abitazione! Ecco il commento del sindaco d’Ischia che smentisce tutte le false notizie che stanno portando solo panico sull’isola". La questione ha scatenato quindi tantissime polemiche ma, effettivamente, le parole del conduttore trovano parecchi riscontri, come quelli di Sabrina Ferilli che, al momento, si trova proprio a Ischia.

