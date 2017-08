DILLO CON PAROLE MIE/ Su La5 il film con Stefania Montorsi (oggi, 22 agosto 2017)

la pellicola commedia e sentimentale in onda su La5

DANIELE LICHETTI ALLA REGIA

Dillo con parole mie, il film in onda su La5 oggi, martedì 22 agosto 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia e sentimentale che è stata diretta dal regista Daniele Luchetti, allievo di Nanni Moretti. Il film è dedicato alle vacanze ma che rappresenta sicuramente una riflessione originale sull'amore e i sentimenti ambientata tra l'azzurro del cielo e del mare di Ios, nella isole Cicladi. Tra i protagonisti del film troviamo gli attori Stefania Montorsi nel ruolo di Stefania, la ragazza che si lascia con il suo fidanzato storico Andrea, interpretato da Giampaolo Morelli, e che deve prendersi cura della nipote Maggie, interpretata da Martina Merlino. Tra gli altri ruoli principali del film vanno ricordati Alberto Cucca nel ruolo di Pippo, Isabella Cecchi nel ruolo dell'amica con cui si confida Stefania, Marco Piras nella parte di Marco e Karen Ann McLoughlin che interpreta a sua volta una sua amica. 'Dillo con parole mie' è solo l'ultima scelta per il titolo della pellicola, che originariamente nei piani di Luchetti doveva chiamarsi 'Non a caso il caso'. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

STEFANIA E ANDREA TORNERANNO INSIEME?, ECCO LA TRAMA

Stefania è una ragazza romana che lavora in una libreria e che prima di partire per le vacanze con il suo fidanzato Andrea, rompe con lui, tra l'altro non senza soffrire tantissimo. Decide così di ritagliarsi una vacanza in Grecia da sola, a Ios, per cercare di dimenticare il ragazzo. Non fa i conti però con la presenza della nipotina Maggie, liceale che decide di saltare il campo scout per partire con la zia e vivere così una vacanza da sole donne e andare a caccia della sua indipendenza. La presenza della ragazza porterà scompiglio ma permetterà anche a Stefania di tenere fede ai suoi progetti, senza ritrovarsi a richiamare subito Andrea. Ma mentre Stefania vorrebbe godersi il mare delle isole greche ritrovando concentrazione e tranquillità, Maggie è ben determinata nel suo progetto di perdere la verginità in questa che dovrà essere la vacanza che le cambierà la vita. I piani delle due ragazze vengono scombinati dalla presenza di Andrea che sceglie proprio Ios come meta della sua vacanza solitaria, scegliendo di pagarsi la vacanza lavorando come pasticcere, mestiere che in Italia le ha permesso di conquistare Stefania con le sue torte deliziose.

Accidentalmente, Andrea e Maggie si incontrano e iniziano a frequentarsi, anche se il ragazzo vede l'altra ovviamente come una bambina, mentre Maggie si innamora individuando in Andrea la persona giusta con la quale perdere finalmente la verginità. Per un equivoco, Maggie pensa che Andrea si chiami Enea e ne parla continuamente a Stefania, che scopre però che si tratta proprio del suo ex fidanzato, facendogli preparare per il compleanno di Maggie la sua famosa torta zenzero e cannella. Alla fine i tre iniziano a frequentarsi in un improbabile triangolo amoroso in cui però ovviamente solo Andrea e Stefania sono interessati l'uno all'altra, e finiscono con il rimettersi insieme dopo aver cantato la loro canzone sull'autobus che porta verso il mare, 'Fumo Blu' di Mina. Maggie, una volta smaltita la delusione per Andrea, inizia a frequentare un ragazzo della sua età, Pippo, impacciato e insicuro come lei ma che si rivelerà la persona giusta per vivere la prima esperienza amorosa da lei tanto desiderata.

