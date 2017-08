DRAG ME TO HELL/ Su Italia 1 il film con Alison Lohman e Justin Long (oggi, 22 agosto 2017)

in seconda serata il film horror su Italia 1

ALISON LOHMAN NEL CAST

Drag me to Hell, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 22 agosto 2017 alle ore 23.55. Una pellicola horror del 2009 che è stata diretta da Sam Raimi mentre nel cast sono presenti Alison Lohman, Justin Long, Lorna Raver, David Paymer e Dileep Rao. Il film è uscito nei cinema americani nel maggio del 2009, mentre in Italia è stato distribuito nel mese di settembre dello stesso anno. Nel 2009 venne proiettato anche al Festival del Cinema di Cannes. L'attrice protagonista Alison Lohman è già nota la pubblico televisivo per aver preso parte a serie tv come Pacific blue e Settimo cielo. Il film Drag me to hell è una delle pellicola cult del cinema horror moderno. L'attrice protagonista prescelta all'inizio sarebbe dovuta essere Ellen Page, che poi è stata costretta ad abbandonare il film per via di ulteriori impegni lavorativi. Il noto attore Bruce Campbell, grande amico del regista Sam Raimi e famoso come protagonista della fortunata serie tv horror Ash vs Evil Dead, sarebbe dovuto apparire in un cammeo, ma non riuscì ad essere presente sul set. La pellicola si è aggiudicata due Premi presso lo Scream Award del 2009. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Shaun San Dena è una medium molto abile nel suo mestiere. Un giorno il nuovo caso che le viene sottoposto riguarda un bimbo oggetto di una maledizione seguito ad una rapina di un gioiello, operata ai danni di alcuni zingari. Il bambino è ossessionato da voci che lo perseguitano da diversi giorni. La donna cerca di salvare il piccolo attraverso una seduta spiritica ma il suo tentativo si dimostra inutile. Il bambino, poco dopo, viene trascinato giù negli Inferi da un'entità demoniaca. Shaun non riesce a perdonarsi per l'accaduto e giura vendetta la demone. Passano diversi anni e la storia si sposta verso un altro personaggio, Christine, giovane donna addetta all'ufficio prestiti.

Quest'ultima per riuscire ad ottenere un aumento e dimostrarsi severa ed inflessibile, decide di rifiutare una proroga nei confronti di un'aziana donna zingara. Ganush, questo è il nome dell'anziana, per vendicarsi del torto subito compie una terribile maledizione ai danni di Christine che da quel momento in poi è ossessionata da visioni orrende e terrificanti. Presa dalla disperazione, la donna decide di rivolgersi ad un veggente che le anticipa il terribile epilogo che la vedrà trascinata all'inferno entro i successivi tre giorni.

Christine cerca di chiedere sostegno alla signora Ganush che però nel frattempo è deceduta. Decide così in un estremo tentativo, di chiedere aiuto alla medium Shaun San Dena. Quest'ultima invoca il demone nel tentativo di ucciderlo ma il piano non va a buon fine. Poco dopo Shaun San Dena muore a causa del terribile sforzo investito nella seduta spiritica. L'unica speranza di Christine è ora quella di trasferire la sua maledizione su un'altra persone. Decide così di compiere un rituale al fine di trasferirla sul cadavere della signora Ganesh. Basterà per salvare l'anima della giovane donna?

© Riproduzione Riservata.