EMMA/ La dedica di Elisa in occasione del concerto all'Arena di Verona

Emma in concerto con l'amica Elisa

TOGHETER HERE WE ARE

È tutto pronto per le quattro serate-evento del 12, 13, 15 e 16 settembre all'Arena di Verona. Il concerto, dal titolo Togheter here we are, vedrà Elisa protagonista assoluta insieme agli amici di sempre. "Un tempo erano i manager a parlarsi tra loro, le cose erano meno fluide", confida Elisa ai microfoni di Gioia. Dopo eventi come Italia loves Emilia e Amiche per l'Abruzzo siamo diventati una vera music community". Quanto ai concerti: "Un mix di mie hit e classici italiani e internazionali, in duetto con i miei amici". La prima serata avrà un taglio più pop-rock; la seconda, acustico-gospel; le ultime due vedranno all'opera, assieme alla band, un'orchestra di 70 elementi. Presente anche Emma Marrone: "Una delle belle sorprese dei tre anni ad Amici. Ci piacciamo anche se siamo diverse, io sono la gipsy, lei butta tutto sull'attitude e sul fisico, ma sotto sotto è molto centro sociale, rock'n'roll e caciarona. Se poi spegni il resto e senti solo l'audio... be', non sbaglia una nota".

L'AMICIZIA

Emma ed Elisa hanno imparato a conoscersi a fondo nel corso della loro ultima esperienza ad Amici. Le due cantanti sono le rispettive coach delle Squadre Bianche e Blu, e nonostante recitassero la parte delle rivali, sono sempre state molto legate. L'ex allieva non avrebbe dovuto prendere parte al Serale, ma alla fine, complice l'abbandono di Morgan, ha affiancato la Toffoli nel parterre di coach. In quell'occasione, Elisa dichiarò: "Tra le cose positive di questi tre anni ad Amici c'è l’amicizia nata con lei. Mi ha insegnato cose preziose, come fanno i buoni amici. Morgan? Uno stratega".

© Riproduzione Riservata.