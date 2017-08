Emigratis 2, Pio e Amedeo / Pagelle e anticipazioni: la prossima sarà l'ultima stagione

Emigratis 2

PAGELLE EMIGRATIS 2, LE REPLICHE NON STANCANO

Pio e Amedeo non stancano mai. Su Italia 1 proseguono con successo le repliche di Emigratis 2, il format che vede protagonisti i due ragazzi pugliesi, alle prese con 'missioni scrocco'. Nella puntata andata in onda ieri sera su Mediaset, abbiamo visto la coppia foggiana prosciugare vari conti correnti: da Mario Balotelli ad Alfonso Signorini, passando per Walter Zenga. Sono numerose le vittime di Pio e Amedeo. Lo sketch che ci è piaciuto di più è quello che ha coinvolto l'ex centravanti del Milan, che ha dimostrato humor e voglia di stare al gioco. Ci aspettavamo invece un Flavio Briatore furioso per il pressing costante di Pio e Amedeo a Montecarlo. Alla fine il buon Flavio si è divincolato con prontezza. Ad Alfonso Signorini è andata peggio, perchè ha dovuto pagare un conto salatissimo per il pranzo. Anche l'attore Riccardo Scamarcio ha rischiato grosso, ma appena ha intravisto i due meridionali se l'è data a gambe.





EMIGRATIS 3 SARA' LA 'SAGRA FINALE'

In attesa di Emigratis 3, che dovrebbe approdare su Mediaset nel 2018, su Italia 1 proseguiranno le repliche di Emigratis 2. Pio e Amedeo non vedono l'ora di regalare al pubblico la terza stagione, con nuovi episodi che si preannunciano a dir poco esilaranti. La prossima serie, un ogni caso, sarà l'ultima per la coppia foggiana, che è ormai stata promossa in prima serata su Mediaset. "Emigratis 3 sarà fatto di meno puntate con una durata maggiore, forse 5 o 6 in tutto, per chiudere in bellezza questa sagra finale" hanno anticipato i due ragazzi ai microfoni di fanpage, confermando la fine del fortunato format prodotto da Italia 1. Pochissime speranze anche per quanto riguarda Emigratis Il Film, un'ipotesi presa in considerazione più dai fan che dalla produzione stessa. I fan di Pio e Amedeo non l'hanno presa bene, ma per il momento si godono le repliche della seconda stagione. Chissà che non possano esserci colpi di scena in futuro...

