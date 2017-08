GAME OF THRONES 7x07/ Video trailer e anticipazioni: la battaglia è vicina

Game of Thrones 7, Kit Harington è Jon Snow

LE PRIME INDISCREZIONI

"There's only one war that matters. And it is here", letteralmente: "C'è solo una guerra che conta. Ed è qui". Si apre così il trailer dell'ultimo episodio di Game of Thrones 7, la popolare serie televisiva in onda su Sky Atlantic in contemporanea con l'America. Il finale di stagione vedrà schierati gli eserciti di Daenerys Targaryen e Cersei Lannister, entrambe decise a dar luogo a una battaglia senza esclusione di colpi. Nel corso della puntata, l'intero cast del Trono di Spade si riunirà in un'unica location. Gli spoiler rivelano che uno dei protagonisti perderà la vita: sempre secondo le indiscrezioni, il defunto in questione sarà Ditocorto. Sansa proverà in tutti i modi a recuperare il rapporto con la sorella Arya, e molto probabilmente lei metterà da parte il rancore. Altra voce non confermata, l'incontro pacifico tra Daenerys, Cersei e Jon Snow. Quanto alla coppia Daenerys-Jon, i fan dovranno aspettare ancora un po' prima di vederli convolare a nozze.

L'EVOLUZIONE DI DAENERYS

A Entertainment Weekly Emilia Clarke parla del suo personaggio: "Daenerys è distrutta. Non solo ha perso il suo drago, ma lo ha anche consegnato all'Armata dei Morti. Per la prima volta, le sue difese hanno ceduto. La più grande domanda in questa stagione per quanto riguarda Dany è quale lato della medaglia sceglierà. La sua natura aggressiva è qualcosa che ancora non avevamo visto prima: sinora è stata molto paziente, ma ora la partita è aperta". Poi fa notare: "Daenerys aveva chiamato quel drago Viserion in onore di Viserys, il fratello che l'aveva venduta come una schiava. Era chiaro che sarebbe stato lui l'uovo marcio della nidiata". Nel prossimo episodio, gli Estranei cercheranno di far breccia nelle mura di Westeros. Il loro esercito è ancora più forte grazie al nuovo arrivato, reincarnatosi in Estraneo grazie al Re della Notte.

