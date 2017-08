Giulia Latini e Giorgio Nehme stanno insieme?/ Uomini e Donne, la foto del bacio conferma il gossip

Giulia Latini e Giorgio Nehme

Dopo la delusione avuta con Andrea Melchiorre, sembra proprio che il cuore della bella Giulia Latini sia tornato a battere. L'ex corteggiatrice che abbiamo conosciuto a Uomini e Donne durante il trono di Luca Onestini (che a lei ha preferito Soleil Sorgè) ha chiuso pochi giorni fa una frequentazione con Melchiorre, finita tra accuse reciproche, e oggi sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Giorgio Nehme. Per chi non lo ricordasse, lui è stato tentatore nel corso della seconda edizione di Temptation Island e fu proprio a lui che Aurora Betti si avvicinò, tradendo con un bacio l'allora fidanzato Gianmanrco Valenza. Tornando ad oggi, tra Giulia e Giorgio sembra esserci del tenero, come conferma una segnalazione con tanto di foto fatta al portale NewsUeD.

NUOVO AMORE PER GIULIA DOPO ANDREA MELCHIORRE?

Un'utente ha infatti beccato i due insieme in un locale e ha così svelato: “Ciao ho visto Giulia Latini e Giorgio di Temptation Island in una discoteca di San Teodoro, Luna Glam Club. Ho delle foto dove si baciando ma sono uscite scure… Erano al centro della pista a baciarsi”. Le foto correlate alla segnalazione dimostrano effettivamente che la Latini e l'ex tentatore erano insieme quella sera in questo locale. Scuri invece gli scatti che li vedono baciarsi anche se comunque si riesce a distinguere il palese avvicinamentio fisico tra i due. Insomma, la ricerca dell'amore di Giulia Latini continua e, stavolta, sembra abbia portato buoni frutti; ma si tratterà di un nuovo flirt estivo o potrebbe questa conoscenza diventare davvero una bella storia d'amore? Non ci resta che attendere...

© Riproduzione Riservata.