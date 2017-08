Grande Fratello Vip 2017/ Anticipazioni, sorprese sul set per Ilary Blasi: un romantico dono d'amore

Ilary Blasi, Grande Fratello Vip

Fervono i preparativi per il Grande Fratello Vip, che aprirà i battenti l'11 settembre su Canale 5. La lista dei concorrenti non è stata ancora ufficializzata eppure non mancano gustose indiscrezioni e non solo sul cast. Le prime riguardano la bella conduttrice, Ilary Blasi, confermata anche per questa seconda edizione. Pare che non manchino sul set le sorprese d'amore per lei da parte di Francesco Totti, che potrebbe nuovamente stupire il pubblico di Canale 5 facendo una capatina nella casa più spiata d'Italia. Come infatti si legge sul settimanale Nuovo tv: "Sembra che, durante la registrazione del promo del reality, che vengono girati a Sabaudia, sul litorale laziale, alla conduttrice siano state recapitate in camerino 200 rose gialle e rosse, i colori della Roma"

PEGNO D'AMORE PER ILARY BLASI AL GF VIP 2

Non è tutto perchè, stando alle indiscrezioni, anche lo scorso anno Francesco Totti 'viziava' la sua Ilary: "Sembra che l'anno scorso Totti abbia fatto recapitare ogni settimana nel camerino della moglie un pacchettino regalo: orecchini, un bracciale con inciso il nome dei figli e pure un romantico anello con le iniziali F e I". Poi ecco anticipare : "Si dice che Francesco Totti potrebbe prendere parte ad una puntata". Rimane invece invariato il possibile cast del quale si è parlato negli ultimi giorni. I quasi certi concorrenti del Grande Fratello Vip infatti sono: Giulia De Lellis, Luca Onestini, tronista conosciuto proprio ques'anno così come Rosa Perrotta, tre nomi da Uomini e Donne. Ma non è tutto, nel cast ci sarebbero anche: Serena Grandi, Simona Izzo, Aida Yespica, Daniele Bossari, Gianluca Impastato, Veronica Angeloni, Marco Predolin, Jeremis e Cecelia Rodriguez, Carmen Di Pietro, Stefano Sala, Cristiano Malgioglio e Ignazio Moser.

