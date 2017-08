Grey's Anatomy/ Stefania Spampinato entra nel cast

Grey's Anatomy (logo)

In attesa che negli Stati Uniti la programmazione riprenda il prossimo 28 settembre, emergono nuovi dettagli a proposito della nuove puntate di Grey’s Anatomy, il medical drama ideato e prodotto da Shonda Rhimes. Quella che si presenta ai nastri di partenza è oramai la quattordicesima stagione di una delle serie di maggior successo degli ultimi anni e, tra inaspettati addii e alcune novità, il cast del Grace Hospital di Seattle si arricchirà presto di una new entry, vale a dire Stefania Spampinato. Originaria di Catania, la 35enne attrice ha già una certa dimestichezza con le produzioni d’Oltreoceano, avendo interpretato diversi ruoli in serial e film destinati al piccolo schermo. A confermare la sua presenza nella stagione che si appresta a esordire a fine settembre sulla ABC è stato l’attore canadese di origine italiana Giacomo Gianniotti che, attraverso il proprio profilo Instagram, ha espresso la sua soddisfazione per “la presenza di un’italiana sul set”: nella fiction la Spampinato vestirà infatti i panni della sorella di Gianniotti e pare che i due duetteranno anche in italiano in qualche scena.

LA SPAMPINATO NEI PANNI DI CARINA DELUCA

Accanto a Gianniotti, noto ai fan di Grey’s Anatomy per impersonare lo specializzando Andrew DeLuca, dunque si affiancherà la vulcanica Carina DeLuca, neo-assunta presso il Grace Hospital. Tuttavia, l’arrivo della dottoressa interpretata da Stefania Spampinato contribuirà a destabilizzare non solo il fratello (poco entusiasta della presenza di Carina), ma anche il resto del personale medico, pian piano conquistato da Carina. Nel corso di un’intervista concessa al magazine statunitense Entertainment Weekly, il 28enne attore nato a Roma ha spiegato come Carina rappresenterà un fattore destabilizzante nella routine di Andrew che sarà frustrato dalla sua ingombrante presenza, mostrando anche una certa frustrazione nel corso delle puntate della nuova stagione. Insomma, l’arrivo di Carina DeLuca servirà agli sceneggiatori non solo ad approfondire aspetti poco noti del suo rapporto col fratello. ma potrebbe arricchire la trama di un altro sotto-plot, peraltro come invocato a gran voce dagli aficionados di vecchia data per ridare lustro a una serie che, dopo dodici anni, ha bisogno di rinnovarsi.

