INGA LINDSTROM - RICOMINCIO DA TE/ Su Canale 5 il film con Nina Bott e Peter Prager (oggi, 22 agosto 2017)

il film romantico nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST ANCHE NINA BOTT

Inga lindstorm - Ricomincio da te, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 22 agosto 2017 alle ore 16.30. Una pellicola di genre romantica e sentimentale che è stata affidata alla regia del tedesco Udo Witte, tra l'altro regista di altri film targati Inga Lindstrom come "Inga Lindstrom: una scintilla d'amore" e "Inga Lindstrom: Il sogno di Elin", il film vede nel suo cast la presenza di nomi importanti, quali quello di Nina Bott, bellissima e popolare attrice tedesca diventata famosa anche per aver posato su Playboy senza veli, Peter Prager, che ha recitato in parecchi film negli ultimi anni come "The chef", "Lose my self" e "Macho man", Patrick Kalupa, che nel 2016 ha recitato in "At eye level" e Peter Sattmann, attore tedesco che vanta nel suo curriculum la presenza in moltissimi film, tra cui commedie divertenti e famose come "Un'estate a Marrakech" o "Voglio sposare mia moglie". Nel cast sono presenti anche Aaron Kissiov, Karin Giegerich, che nel 2012 ha recitato anche per un film drammatico italiano "Il cuore in mano, i piedi sulla strada", e Leander Lichti. Il film, di genere drammatico/sentimentale, è uscito nel 2014, e per la prima volta a distanza di tre anni, sarà visibile in tv nel nostro paese. Ma vediamo nel dettaglio l atrama del film.

RIUSCIRA' A SOPRAVVIVERE PER?

Il film narra la storia di Per, un ex pianista malato che ha perso ogni gioia di vivere e che rifiuta di sottoporsi ad un operazione che potrebbe salvargli la vita. Preoccupato, suo fratello Hanno, decide di invitare sull'isola svedese nella quale Per si è ritirato a vivere la sua solitaria esistenza Mina, l'ex moglie del figlio di Per, Frank, e suo figlio Linus. Mina spera infatti che conoscendo suo nipote, Per possa riprendersi, possa ritrovare la voglia di vivere e soprattutto trovare la forza di sottoporsi all'intervento urgente che dovrebbe fare. Sull'isola Mina riscopre anche l'amore, facendo la conoscenza di Markus Bergen, uno scrittore svedese interessato alla vita da pianista di Per, della quale si innamora. Quando sull'isola arriva anche Frank, il suo ex marito, invitato dal figlio Linus all'insaputa della madre, deciso a riconquistare Mina, la donna si troverà a dover scegliere tra i due uomini e a dover scegliere tra il presente e il passato, mentre Per si inizierà ad affezionare al nipote, fino a che le sue condizioni di salute di colpo peggiorano, e deve essere trasportato d'urgenza in ospedale.

