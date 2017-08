Il Segreto / Anticipazioni 22 agosto: Carmelo è un assassino, Raimundo medita un attentato?

Il Segreto, anticipazioni

Ieri pomeriggio, a partire dalle 18.15 circa, sono andate in scena le nuove dinamiche de Il Segreto, con gli sventurati amici di Puente Viejo. Cosa è successo e cosa succederà durante la nuova puntata di questo pomeriggio? Sempre alla stessa ora, tornerà in scena la soap opera nata dalla mente di Aurora Guerra, colei che ha inventato anche “Una Vita”. Dopo la prima puntata della settimana, prosegue oggi la seconda, che traccerà i contorni di nuove ed emozionanti avventure. Dove eravamo rimasti? Ieri abbiamo avuto modo di vedere Nestor alle prese con la sua sete di vendetta e la voglia di uccidere Hernando. Camila però è fortunatamente riuscita a fermarlo e non solo. Dopo avere salvato il marito, ha promesso a Nestor di scappare immediatamente con lui. Anche Mauricio ha sete di vendetta ma la sua “preda” ha un solo nome: Cristobal. Come avrete visto anche ieri, l'ex scagnozzo della Montenegro ha provato ad ammazzarlo ma è stato aggredito. Raimundo intanto, farà di tutto per tranquillizzare Francisca e rincuorarla: la sua prigionia dovrebbe avere i giorni contati.

Anticipazioni 22 agosto: cosa succederà oggi a Puente Viejo?

Proprio Francisca ha ritrovato una inedita intesa con Emilia che per colpa di Cristobal, sta vivendo quasi gli stessi turbamenti della matrona del paesino spagnolo. Cosa ci rivelano le anticipazioni de Il Segreto per la puntata di oggi, martedì 22 agosto? Nuovi turbamenti attendono i nostri amici. Come avrete visto, Candela si è sentita male per colpa di Carmelo anche se l'uomo, messo alle strette da Severo ha negato ogni coinvolgimento. Dopo la morte della moglie, la vita di Carmelo si è completamente sconvolta e l'uomo, dopo avere scovato l'assassino di Mencia ha soltanto sete di vendetta. Ecco perché, nel corso della puntata che andrà in onda oggi su Canale 5, riuscirà ad ammazzarlo e tornerà sconvolto a Miel Amarga. Ed intanto, la puntata di oggi si concentrerà anche sui timori di Francisca. La Montenegro è convinta che Raimundo sia tramando un attentato contro il generale Primo de Rivera. Dopo aver raggiunto Nestor e sua moglie, per Hernando sarà tempo di resa dei conti.

© Riproduzione Riservata.