Kristen Stewart, attacco hacker / Rubato uno scatto 'senza veli' alla star di Twilight

Kristen Stewart in Twilight

Ancora un caso di hackeraggio sta facendo parlare il gossip mondiale. Gli hacker sono infatti tornati a colpire le celebrità, pubblicando in rete alcuni scatti molto piccanti di una ex beniamina dei teenager. Nel mirino la protagonista della saga Twilight Kristen Stewart. Nella foto "rubata" l'attrice è senza veli e all’interno delle mura domestiche insieme a una ragazza, (sappiamo che la Stewart è dichiaratamente bisessuale). Per l’attrice di Personal Shopper si tratta dell’ennesimo scandalo a luci rosse. Nuovo furto ai suoi danni quindi, la Stewart sembra essere uno dei loro bersagli preferiti. Gli hacker hanno tentato, con alterne fortune, di pubblicare in rete scatti compromettenti di altre celebrità, tra cui Tiger Woods e Miley Cyrus.

LA STAR DI TWILIGHT DI NUOVO VITTIMA DEGLI HACKER

In una recente intervista a vanityfair spiegò la decisione di dichiarare la sua omosessualità: "Nascondere il fatto che stai con una ragazza è diverso dal celare la tua storia con un ragazzo; implica una forma di vergogna, e questo non è ok. Per questo l’ho detto apertamente, anche se odio fare trapelare dettagli della mia vita privata". Sulla scelta del taglio di capelli particolari: "Me li sono tagliati per Under Water, un action movie girato tutto sott’acqua, sempre imprigionata in una muta di 50 chili! Non sentivo neanche più le spalle, ero semiparalizzata… Mi sembrava di essere pronta per un ruolo d’azione, ma poi, scoprendo completamente il viso, mi sono sentita più vulnerabile e delicata, più femminile. Non me l’aspettavo". La sua speranza ora è che gli hacker la lascino in pace.

