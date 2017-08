L'AMBASCIATA/ Anticipazioni 22 agosto: nuovi guai per Patricia

L'ambasciata, Megan Montaner e Raúl Arévalo

LE ANTICIPAZIONI

Va in onda stasera la quarta puntata de L'ambasciata, la serie televisiva spagnola con protagonisti Megan Montaner e Raúl Arévalo. Nel cast anche Belén Rueda, Abel Folk, Chino Darin, Ursula Corbero, David Verdaguer, Amai Salamanca, Melanie Olivares, Maxi Iglesias e Carlos Bardem. La puntata, dal titolo Un'apparente normalità, vede Ester parecchio combattuta: è indecisa se portare avanti o meno la sua relazione con Roberto. Ad accrescere i suoi dubbi, le continue ingerenze di Carlos, convinto che l'uomo intrattenga affari con suo fratello. Anche Luis è sospettoso, e per questo avvia un'inchiesta sulla morte del suo collaboratore. Claudia è impegnata in un'altra caccia all'uomo: il suo amante non le ha dato ascolto, ed è sparito nel nulla. Patricia resta sotto stretta sorveglianza di Eduardo, e a quanto pare rischia grosso. L'appuntamento è a stasera alle 21.15 su Rai 1.

MEGAN MONTANER, DA IL SEGRETO A L'AMBASCIATA

Megan Gracìa Montaner nasce a Huesca, cittadina a nord della Spagna, il 21 agosto 1987. Manifesta ben presto la sua passione per la recitazione, che la spinge a trasferirsi a Madrid con pochi risparmi e senza alcuna esperienza. Nella capitale, la Montaner frequenta la prestigiosa Accademia diretta da Cristina Rota, che le permetterà di acquisire un'ottima capacità interpretativa. Le sue prime esperienze sul piccolo schermo risalgono ai primi anni Duemila, con Tiempo de descuento e La pecera de Eva. Altro ruolo secondario in Vuelo IL 8714, ispirato al drammatico incidente aereo avvenuto a bordo del volo Spanair JK5022 nel 2008. La fama internazionale arriva con Il segreto, il serial tv che la vede protagonista nei panni della tenace levatrice Pepa Aguirre Castro. Megan lascia la serie un anno più tardi, nel 2012, dopo ben 382 puntate.

A novembre di quell'anno conferma la sua partecipazione alla 3ª stagione dei Grand Hotel, telenovela spagnola targata Antena 3. Il sodalizio con la rete prosegue con Senza identità, girata nel dicembre del 2013 e andata in onda tra la primavera e l'estate del 2014. Sempre nel 2014 annuncia il suo ritorno sul set de Il segreto, che però dura poco, il tempo di un 'flashback'. Nel 2015 approda in italia per recitare accanto a Raoul Bova nella fiction di Canale 5 Fuoco amico TF45 - Eroe per amore. Nel 2016, in contemporanea con le riprese de L'ambasciata, debutta in qualità di giudice all'interno del talent Pequeños gigantes.

