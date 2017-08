L'ULTIMO DEI MOHICANI/ Su Tv8 il film con Russell Means (oggi, 22 agosto 2017)

avventura per la prima serata di Tv8

DANIEL DAY-LEWIS E MADELEINE STOWE NEL CAST

L’ultimo dei Mohicani, il film in onda su Tv8 oggi, martedì 22 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola caratterizzata dai generi avventura, storico e drammatica ed è stata diretta nel 1992 da Michael Mann con il soggetto che è stato tratto dall'omonimo romanzo scritto nel 1826 da Michael Fenimore Cooper. Nel cast sono presenti attori molto conosciuti dal pubblico del piccolo schermo, tra di loro spiccano Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Russell Means, Jodhi May e Wes Studi tra gli altri. La pellicola ha vinto un premio Oscar e un Golden Globe nel 1993 per la miglior colonna sonora, oltre a due premi BAFTA, per trucco e fotografia. Daniel Day-Lewis, è l'attore britannico nato a Londra nel 1957, è un interprete di formazione teatrale classica e dopo una brillante carriera sul palcoscenico di Bristol Old Vic di Londra, fa il suo debutto sul grande schermo nel 1982 nella pellicola Gandhi che è stata diretta da Richard Attenborough. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

ECCO LA TRAMA DEL FILM

La narrazione è ambientata nel 1757, in Nord America, durante la guerra franco-indiana che vide i francesi e gli inglesi contendersi il possesso delle colonie del Nord America. In questo contesto si svolgono le vicende di una famiglia di nativi americani composta da Chingachgook (Russell Means), il figlio Uncas (Eric Schweig) e Nathan (Daniel Day-Lewis), un inglese adottato quando era rimasto orfano. Quando la famiglia si muove per dirigersi verso il Kentucky, in modo da sfuggire alla guerra, gli ufficiali inglesi cercano di convincere i componenti ad arruolarsi, ma inutilmente. Nathan e gli altri si ritrovano però ben presto a dover fare i conti con una situazione ormai fuori controllo e dopo aver salvato una compagnia britannica dagli Uroni, si uniscono ai soldati per arrivare al forte cui erano diretti insieme alle figlie del colonnello Munro (Maurice Roëves). Durante il percorso, Nathan viene a sapere che la fattoria di John Cameron (Terry Kinney), un suo amico, è stata attaccata da un gruppo di Ottawa, altra tribù nativa alleata coi francesi.

Quando il gruppo arriva a destinazione, avverte quindi Munro del pericolo in cui sta infilando i coloni che lasciano casa e famiglia per arruolarsi. La risposta del colonnello è però durissima, chi tenterà di lasciare il forte sarà sottoposto a immediata fucilazione. In un quadro così drammatico, è però nel frattempo sbocciato l'idillio tra Nathan e Cora (Madeleine Stowe), la figlia più grande di Munro. Nonostante ciò, lo stesso Nathan, per aver aiutato un gruppo di miliziani a scappare viene condannato per il reato di sedizione ad essere impiccato. La sentenza diventa impossibile da applicare quando i francesi sconfiggono i britannici, costringendoli alla fuga. Munro è però ormai braccato da Magua, il capo degli Uroni, che intende vendicarsi dello sterminio della sua famiglia avvenuto anni prima ad opera del colonnello.

Nello scontro che ne consegue, i Mohicani riescono a trarre in salvo Cora e la sorella Alice (Jodhi May), ma non il padre. Magua non è però ancora contento e intende rivalersi sulle figlie di Munro, costringendo Nathan e gli altri ad una fuga sempre più pericolosa. Quando le ragazze sono catturate, proprio lui si offre in cambio delle ragazze, insieme al maggiore Heyward (Steven Weddington). In effetti lo scambio con il secondo riesce e Nathan può portare via Cora, mentre Uncas cerca di salvare Alice, di cui è innamorato, venendo però ucciso nel tentativo da Magua. Quando il suo corpo senza vita precipita nel burrone, Alice decide di seguirne le sorti, mentre Chingachgook uccide Magua per vendicare il figlio.

© Riproduzione Riservata.