LA CASA DEGLI SPIRITI/ Su Rai Movie il film con Jeremy Irons e Meryl Streep (oggi, 22 agosto 2017)

il film drammatico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE MERIL STREEP E JEREMY IRONS

La casa degli spiriti, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 22 agosto 2017 alle ore 21.10. Una pellicola dai generi drammatico e sentimentale che è stata tratta dall'omonimo romanzo di Isabel Allende nel 1993 ed è stata diretta da Billie August mentre nel cast sono presenti in veste di protagonisti Jeremy Irons e Meryl Streep. Il film è liberamente adattato al grande schermo proprio dal romanzo della scrittrice cilena, le vicende sono incentrate sull'immaginaria famiglia cilena dei Trueba e del proprio capostipite Esteban, uomo assorto ad un posto privilegiato e alle fortune economiche dopo una dura vita di lavoro e di gestione dell'azienda nei campi. La storia parte sin dagli anni Venti e segue lo sviluppo e le idee di Esteban fino al 1973, anno del colpo di Stato cileno di Pinochet, e all'atteggiamento di Esteban sempre più austero nei riguardi della famiglia. Per le musiche del film la produzione si è affidata nientemeno che ad Hans Zimmer, uno degli autori più celebri della storia del cinema a lavorare in questo ruolo. Sue le spettacolari colonne sonore dei vari Rain-Man, Il Gladiatore, La Sottile Linea Rossa e tanti altre pluripremiate produzioni. Uno solo l'Oscar conquistato, però, quello del 1995 per la colonna sonora de Il re Leone. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ECCO LA TRAMA DEL FILM

La narrazione parte proprio dagli anni Venti. Nel 1928 Esteban Trueba lavora nelle miniere a Nord del Paese e non si dà tregua, la sua mente è focalizzata al raggiungimento di due obiettivi, il primo è diventare ricco per riuscire a riscattare in futuro una vita dura e faticosa e regalare un futuro migliore alla stirpe. Il secondo, che dipende strettamente dal successo del primo, consiste nel riuscire a chiedere la mano a Rosa del Valle, figlia di un importante uomo politico a cui Esteban sa di non potersi avvicinare senza essere diventato prima qualcuno nelle gerarchie sociali. La prematura morte di Rosa, che muore avvelenata in circostanze oscure probabilmente a causa di ritorsioni politiche verso la famiglia, cancella in un istante il sogno di Esteban, che però non per questo sceglie di abbandonare le sue brame di ricchezza e potere.

Anzi, dopo aver perso il sogno della sua intera giovinezza, ad Esteban non rimane proprio che combattere per scalare le posizioni sociali e cercare di vivere gli ultimi anni agiatamente. Iniziano i successi imprenditoriali, che iniziano con la ristrutturazione di una vecchia proprietà per poi continuare con la decisione di entrare in politica nei partiti di destra. Sposa intanto Clara, sorella giovanissima della donna che avrebbe voluto sposare anni prima (Rosa) e capace di riuscire a prevedere gli eventi in maniera soprannaturale. Esteban dà alla luce una figlia, Blanca, e da questa nascerà una nipotina, che riuscirà a tirar fuori dal cinico e sprezzante atteggiamento di Esteban verso la famiglia un barlume di umanità.

Nonostante ciò, le predilezioni di Clara ed alcune vicende malviste da Esteban a causa della sua mentalità conservatrice, creando intorno alla casa un clima di tensione ed angoscia. L'arrivo dei disordini politici nel 1973 e la morte di Clara saranno causa di nuovi spiacevoli conseguente per la famiglia Trueba ed in particolare per Esteban, che si sente giustificato ad agire con maniere ancora più intransigenti e conservatrici verso chi gli sta intorno fino alla morte, che giunge quando ormai lo spirito della defunta Clara aleggia nella sua casa degli orrori.

