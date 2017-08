LA REGINA DI PALERMO / Anticipazioni 22 agosto: una morte importante per Rosy

La Regina di Palermo, lo speciale su Canale 5

LA REGINA DI PALERMO, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, martedì 22 agosto 2017, andrà in onda il quarto speciale dedicato a La Regina di Palermo. Prima di scoprire che cosa succederà nel nuovo appuntamento con gli estratti incentrati su Rosy Abate, vediamo dove siamo arrivati la settimana scorsa: Rosy ritorna in Sicilia dopo aver vissuto un periodo in Colombia ed aver ucciso il fratello di una delle criminali più efferate del Paese. I clan rivali intanto la credono lontana, non così stupida da rischiare la vita solo per ritornare a Palermo. Rosy invece è decisa a riprendere le redini della sua famiglia e della malavita dell'isola, nonostante la nascita del figlio l'abbia cambiata notevolmente. Si unisce inoltre a Vito, un ragazzo che diventerà presto il suo braccio destro, ed ottiene la protezione di Don Ruggiero. Si tratta di uno dei boss della vecchia guardia, ancora potente e temuto. Solleva tuttavia l'ira di Rosario uccidendo diversi dei suoi uomini e spingendolo a mettere in atto una nuova guerra fra clan. Durante una sparatoria, verrà uccisa inoltre la figlia di Don Ruggiero, Imma, che provocherà il passo successivo della Abate. Si presenta infatti dai capi degli altri clan ed ottiene un risarcimento, riuscendo a convincerli che sia l'unico modo per mettere fine al bagno di sangue: Rosario tuttavia dovrà lasciarle il controllo della discarica. Nel frattempo, Claudia Mares continua a cercare le tracce di Rosy Abate, grazie al supporto di Domenico Calcaterra. Al tempo stesso cerca di ottenere un processo contro la donna per via della morte di Ivan. Anche se riuscirà nel suo intento, la corruzione di alcuni funzionari darà modo a Rosy di sfuggire alla Giustizia e di essere dichiarata innocente. La mafiosa invece deve correre in ospedale per alcuni problemi respiratori di Leonardino e scopre che potrebbe essere stato avvelenato proprio a causa dei rifiuti tossici della discarica abusiva. Alcuni quartieri sono infatti costruiti grazie a cemento nocivo e questo non potrà che dare da pensare alla Regina di Palermo, circa la possibilità di cambiare rotta alla sua nuova attività. Scopre inoltre che il colombiano non è il vero padre del bambino, ma che è figlio di Ivan. Durante l'ennesima sparatoria, Vito decide in seguito di sacrificarsi per darle la possibilità di fuggire, mentre Don Ruggiero la informa dell'esistenza della famosa lista del Greco, dentro cui ci sarebbero scritti i nomi di tutti i politici e funzionari italiani corrotti e collusi con la mafia. Anche De Silva è interessato alla stessa lista e per ottenerla non esiterà a rapire Leonardino, nella speranza di convincere Rosy a cedere. La donna tuttavia potrà contare sul supporto della Mares, dato che nel frattempo è diventata collaboratrice di Giustizia: grazie all'intervento della donna, Rosy potrà riabbracciare il suo bambino. Sarà sempre Claudia inoltre ad impedirle di uccidere De Silva davanti ai suoi occhi. In seguito, Rosy verrà arrestata e tradotta in carcere, mentre Leonardino verrà affidato a Claudia e Domenico Calcaterra.

ANTICIPAZIONI DEL 22 AGOSTO, EPISODIO 4

Il quarto appuntamento de La Regina di Palermo segnerà un nuovo evento drammatico nella fiction e nella vita di Rosy Abate. Grazie alle rivelazioni della mafiosa, la Mares riuscirà a mettere in atto una serie di arresti importanti e dare uno stop alla mafia. Tuttavia, diverse persone pericolose hanno scoperto che Rosy è diventata una collaboratrice di Giustizia e ne organizzano il suo omicidio. La mafiosa viene informata di questa eventualità ed ancora una volta la sua unica risorsa diventa rivolgersi alla Mares. Per quest'ultima l'unica soluzione è come sempre che la Abate lasci la Sicilia e voli altrove, per iniziare una nuova vita. Mentre si recano in aeroporto, una bomba travolge però Claudia ed il bambino che intanto aveva concepito con Domenico Calcaterra. Dopo una tragedia simile, sarà Rosy ad unirsi sentimentalmente al poliziotto, ma non ha ancora smesso di voler fare un colpaccio ai danni dei clan mafiosi.

