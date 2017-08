LUCIO BATTISTI/ Il successo dietro al matrimonio con Mogol (Techetecheté)

Techetecheté foto

I VETI CONTRO LE CANZONI

La puntata di Techetecheté del 22 agosto, in onda stasera alle 20.40 su Rai Uno, dedicherà grande spazio al cantautore Lucio Battisti, morto nel 1998. Qualche anno fa, il nome dell'artista è salito alla ribalta quando si è venuto a sapere di un particolare veto imposto sulle sue canzoni e di cui si sta facendo forte promotrice la sua vedova, Grazia Letizia Veronese. La donna avrebbe avuto delle infuocate telefonate con Gianni Morandi e Pupo per intimare loro di non usare più la musica del marito nelle loro trasmissioni. La Veronese è stata anche querelata da Mogol, per ottenere la gestione conservativa del repertorio e ha ottenuto un risarcimento di 2 milioni e 600 mila euro. La Veronese, negli anni, avrebbe intimato anche delle importanti aziende come la Barilla, la Monte Paschi di Siena e la Fiat di non "svilire" l'immagine del marito per i loro spot. Lo stesso accadde quando le Poste italiane volevano dedicare un francobollo all'artista e che andarono incontro a una decisione contraria da parte della donna.

LA VITA E I SUCCESSI

Lucio Battisti è stato uno dei più influenti e innovativi cantanti italiani, massima personalità della musica leggera sia nel suo ruolo di compositore che di interprete. La sua collaborazione con Mogol ha riportato in auge dei temi quali il coinvolgimento sentimentale e la quotidianità umana, portato in auge anche nuovi e controversi argomenti. La vera e propria popolarità di Lucio Battisti si ebbe a partire dal 1969 quando l'artista partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Un'avventura insieme a Wilson Pickett, attirando anche molto critiche su di sé ma a marzo dello stesso anno esce il suo primo album intitolato Lucio Battisti. Il 28 marzo pubblica il secondo singolo dell'anno e cioè Acqua azzurra, acqua chiara/Dieci ragazze diventata tormentone estivo dell'anno. Ad ottobre esce il suo terzo singolo, Mi ritorni in mente/7 e 40 e Battisti continua anche la sua attività di scrittura per altri suoi colleghi. Nel 1974, dopo un viaggio in Sudamerica con Mogol, Battisti pubblica Anima latina, il suo disco più complesso e controverso. Negli anni '80, si interrompe il suo sodalizio con Mogol e Battisti si eclissa. Per quasi vent'anni, la sua figura sarà attorniata dal mistero e poco prima della morte si diffuse la voce secondo cui il cantante stesse per tornare a collaborare col vecchio amico per un nuovo album. Anche le cause del suo decesso sono, tutt'ora, avvolte dal mistero.

