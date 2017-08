Lindsay Vonn hackerata/ Foto con Tiger Woods, Miley Cyrus e Kristen Stewart: i nudi diventano virali

Lindsay Vonn (Foto da Facebook)

Non è la prima e non sarà neanche l'ultima: Lindsay Vonn è stata hackerata. Alcuni pirati informatici hanno violato il cellulare della sciatrice svizzera e diffuso online le foto hot di diversi personaggi famosi, a partire da Tiger Woods, il golfista più famoso al mondo che con la Vonn è stato fidanzato dal 2013 al 2015. Un anno orribile per il giocatore di golf, che a maggio era stato arrestato per guida in stato di ebrezza sotto effetto di sostanze stupefacenti e adesso si vede costretto a subire l'onta di sapere le sue foto di nudo integrale sul web. Ad essere diventate virali, però, non sono soltanto gli scatti del golfista. La stessa Lindsay Vonn custodiva sul telefonino degli scatti che la ritraevano in pose hard, ma c'è di più. Episodi di sexting, come riporta TMZ hanno infatti riguardato anche Miley Cyrus e Kristen Stewart. Inutile dire che gli scatti sono già diventati virali.

LA REPLICA DELLA VONN

La campionessa svizzera Lindsay Vonn, dopo aver visto hackerare il suo dispositivo telefonico e pubblicare dal sito Celeb Jihad gli scatti hot su esso custodito, si è affidata alle parole del proprio portavoce, che a People ha comunicato tutta l'indignazione della sciatrice:"Questa è una scandalosa e spregevole invasione della privacy, chiedo il massimo della pena prevista dalla legge per i responsabili della pirateria alle sue foto private e per i siti che incoraggiano tale comportamento". Diverso l'atteggiamento di Tiger Woods, uno dei personaggi coinvolti da questa violazione con diverse foto hard di nudo diffuse online: il campione di golf ha già affidato il dossier ad un legale di sua fiducia, l'avvocato Michael Holtz che, come riporta Il Giornale, ha già inoltrato richiesta di rimozione della pietra dello scandalo minacciando, in caso contrario, di adire le vie legali.

