Lorenzo Guerrieri / Chi è il compagno di Barbara Berlusconi? Età, lavoro e curiosità

Barbara Berlusconi incinta (Chi)

Il settimanale Chi, nel numero in edicola domani, annuncia la quarta gravidanza di Barbara Berlusconi con tantio di foto del pancino in evidenza. Si tratta del quarto figlio per la primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario; ma chi è il compagno? Si chiama Lorenzo Guerrieri l'uomo che ha conquistato la figlia del Cavaliere. Non si tratta di un calciatore - come il noto ex di Barbara, Alexandre Pato - ma di un futuro imprenditore. Ha 28 anni, è di Monza e prima era un barman. Guerrieri si è infatti raccontato al settimanale Chi in un'intervista di qualche anno fa, dove ha parlato in primis dei suoi studi: "Sono iscritto a Economia e amministrazione dell'impresa all'università Statale in Bicocca e lavoro al ristorante enoteca Il Mulino. Sono una persona normale. Fuori dal locale dove lavoro ormai ci sono sei, sette fotografi ogni sera".

LORENZO GUERRIERI, TUTTO SUL COMPAGNO DI BARBARA BERLUSCONI

È proprio Il Mulino il locale dove Barbara e Lorenzo si sono conosciuti e dove è probabilmente scoccata la prima scintilla che oggi li vede ancora insieme. Ma era proprio questo il locare dove Barbara Berlusconi spesso si recava a cena o solo per assaporare un bicchiere di vino col suo ex, il calciatore Pato. Quando è nata la storia con Lorenzo, Barbara ha preferito però confidarsi con nessuno dei suoi amici storici, gruppo del quale Lorenzo ha quindin iniziato a far parte solo tempo dopo. Probabilmente anche perchè non era ancora noto che la storia tra la bella Berlusconi e l'ex attaccante del Milan.

