MACGYVER/ Anticipazioni 22 agosto: crossover con Hawaii Five-0

Lucas Till è MacGyver

Si intitolano Amsterdam e Aloha gli episodi in onda stasera di MacGyver, la serie televisiva statunitense con Lucas Till nei panni del celebre agente della DXS. La prima missione di Bozer si risolve in un completo fallimento. Mac e la squadra sono accusati di aver provocato un bombardamento terroristico, e la Fondazione Phoenix è costretta a demansionarli. Agli agenti l'arduo compito di evitare il licenziamento, con il solo ausilio di un righello e di un po' di olio di cocco. Secondo episodio: Mac fa squadra con Chin (Daniel Dae Kim) e Kono (Grace Park) della task force Five-0. L'obiettivo è quello di salvare il maggior numero di persone dalle macerie del terremoto delle Hawaii, tra cui anche un gruppo di government scientist intrappolati in un edificio. Mentre lavorano al complicato salvataggio, un gruppo che utilizza il caos come distrazione mira a rubare l'arma segreta degli scienziati.

CURIOSITÀ

Angus "Mac" MacGyver lavora in un'organizzazione governativa statunitense, dove sfrutta il suo straordinario talento per risolvere i casi che gli vengono affidati. Si tratta di una versione due punto zero del MacGyver della serie anni Ottanta, che in tal caso non disdegna la tecnologia. In Italia, la serie ha debuttato in prima assoluta il 6 giiugno 2017 su Rai 2, un anno dopo rispetto alla messa in onda americana. Il 23 marzo 2017 CBS l'ha rinnovata per una seconda stagione. Peter Thornton, che nella serie originale è interpretato da Dana Elcar, diventa un personaggio femminile cambiando nome in Patricia Thornton (Sandrine Holt). Il protagonista è molto più giovane rispetto al primo MacGyver: Richard Dean Anderson ha iniziato a interpretarlo all'età di 35 anni, mentre Lucas Till ne ha solo 26. L'episodio Aloha (in onda stasera) altro non è che un crossover tra MacGyver e Hawaii Five-0.

© Riproduzione Riservata.