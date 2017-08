MANI DI VELLUTO/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano ed Eleonora Giorgi (oggi, 22 agosto 2017)

il film con Adriano Celentano in prima serata

ADRIANO CELENTANO ED ELEONORA GIORGI NEL CAST

Mani di velluto, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 22 agosto 2017 alle ore 21.15. Una divertentissima commedia "Mani di velluto" che è stata girata nel 1979 ma ancora oggi molto apprezzata e seguita. La regia di è stata diretta a quattro mani con Franco Castellano e Pipolo, due grandissimi registi italiani. Il cast è composto da nomi importantissimi, come ad esempio quello di Adriano Celentano, attore protagonista, che nel suo curriculum, fra le altre cose, vanta la partecipazione in oltre 40 film, la produzione di oltre 40 album musicali (con milioni di copie vendute), 1 festival di Sanremo e 2 David di Donatello. Famoso in tutto il mondo, Adriano Celentano durante quegli anni ha recitato spesso per i due registi anche in molteplici altri film, come "Grand Hotel Excelsior", "Il burbero", "Asso" e tanti altri ancora.

Nel cast sono presenti anche Eleonora Giorgi, la protagonista femminile che ha recitato insieme a Celentano anche in altri film come il già citato "Grand Hotel Excelsior", in cui entrambi erano i protagonisti, e altri nomi importanti come Pippo Santonastaso, Olga Karlatos e Gino Santercole. Il film, che ha avuto un successone ed è stato uno dei film con maggiori incassi in Italia, ha ricevuto anche opinioni positive da parte della critica. A testimonianza di ciò, Adriano Celentano vinse un David di Donatello proprio come Miglior attore protagonista, mentre Mario Cecchi Gori, produttore del film, vinse il premio come miglior produttore. Per il film fu scelta come protagonista Eleonora Giorgi, stando alle parole dei registi, in quanto era la classica "ragazza della porta accanto" acqua e sapone, assolutamente insospettabile, e particolarmente adatta al ruolo di insospettabile ladra. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ECCO LA TRAMA DEL FILM

Il film è una commedia geniale, in cui Celentano veste i panni del ricco ingegnere Guido Quiller, famoso per aver inventato un vetro anti rapina, che resiste ai proiettili ed è definito indistruttibile, e quindi comprato dalle aziende che si occupano di progettare sistemi di sicurezza. Il carattere dell'ingegnere è un classico di quasi tutti i personaggi interpretati da Celentano, ovvero un maniaco della perfezione e non una persona particolarmente affabile. Una sera l'ingegnere viene scambiato per uno scippatore e arrestato, pur non avendo fatto nulla. Viene quindi arrestato e mentre è in carcere, conosce Tilli, una stupenda borseggiatrice, della quale si innamora.

Per non rischiare di non piacerle, l'ingegnere fa finta di essere realmente un ladro, e insieme i due, una volta usciti dal carcere, mettono assieme dei colpi, delle rapine, durante le quali però Guido è in difficoltà, in quanto non è del mestiere. Inoltre, assalito dai sensi di colpa, alla fine, tenendo all'oscuro Tilli, risarcisce le vittime dei furti e delle rapine. Una volta che la ragazza lo scopre ne rimane profondamente delusa, e l'ingegnere, per non rischiare di perderla, progetta con lei un colpo, senza nessun tipo di rimorso, in quanto la vittima è la sua ex moglie. Il colpo riesce, dopodiché i due smettono di fare rapine, e vanno a vivere insieme come una normale coppia innamorata.

© Riproduzione Riservata.