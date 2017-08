MCFARLAND USA/ Su Rai 3 il film con Kevin Costner e Carlos Pratts (oggi, 22 agosto 2017)

il film drammatico in onda su Rai 3 in prima serata

KEVIN COSTNER E CARLOS PRATTS INSIEME NEL CAST

McFarland USA, il film in onda su Rai 3 oggi, martedì 22 agosto 2017 alle ore 21:15. Una pellicola drammatica americana che è stata diretta nel 2015 da Niki Caro ed è ispirata interamente a fatti realmente accaduti. Il cast è composto da Kevin Costner, Carlos Pratts, Maria Bello, Valente Rodriguez e Diana Maria Riva. Il protagonista del film, Kevin Costner, è tra gli attori americani più famosi al mondo. Nel corso della sua carriera ha interpretato ruoli di spicco in film come Waterword, The Guardian e Robin Hood - Principe dei ladri. Il film McFarland USA uscì nei cinema americani nel febbraio del 2015. Nel nostro Paese non è stato distribuito nelle sale cinematografiche ma nell'agosto del 2015, Sky Cinema 1 lo ha trasmesso in prima tv. Nel 2015 la pellicola venne nominata ai Teen Choice Award come miglior lungometraggio drammatico dedicato al mondo dello sport. L'attrice che veste i panni della moglie di Jim White è Maria Bello, attrice americana che ha ottenuto due candidature ai Golden Globe per i film The cooler e History of violence. Di recente ha preso parte alla produzione di Te journey is a destination, pellicola diretta da Bronwen Hughes. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

CHE SVOLTA PRENDERA' LA VITA DI JIM? ECCO LA TRAMA

La storia è ambientata nel 1987, Jim White è un promettente allenatore di football americano che improvvisamente viene licenziato. Decide così di trasferirsi a McFarland, una cittadina della California, assieme alla sua famiglia. Qui insegnerà ad un liceo composto da studenti prevalentemente di origini latino americane. Inizialmente i rapporti tra Jim ed i suoi studenti sono tutt'altro che distesi. Poco tempo dopo la situazione cambia e Jim decide di dar vita alla prima squadra di corsa campestre nata nello Stato californiano. Con il passare del tempo, Jim rimane profondamente affascinato dalla dedizione al lavoro dei ragazzi e dai forti legami che legano l'uno all'altro, in un sentimento di continuo sostegno reciproco. Grazie ai costanti allenamenti, Jim risce a costruire una solida squadra di corridori, oltre a stringere un meraviglioso rapporto di amicizia con i suoi allievi. Lui e la sua famiglia sono finalmente sereni e sentono di aver trovato un luogo degno di essere considerato come una casa. Nel frattempo la squadra di corsa campestre cresce sempre più e riesce ad ottenere successi straordinari. Nel corso dei 14 anni successivi, Jim e la squadra si aggiudicano ben nove premi nazionali. I giovani sportivi allievi di Jim riescono così ad affrancarsi dalla povertà che fino a poco tempo prima aveva investito le loro esistenze. Molti di loro intraprenderanno la carriera militare o intraprenderanno studi universitari.

