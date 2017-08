OGGI A ME... DOMANI A TE/ Su Iris il film con Bud Spencer (oggi, 22 agosto 2017)

film western nella prima serata di Iris

NEL CAST BUD SPENCER E MONTGOMERY FORD

Oggi a me… domani a te, il film in onda su Iris oggi, martedì 22 agosto 2017 alle ore 21.00. Una delle tipiche pellicole dal genere spaghetti western che caratterizza il genere italiano per eccellenza ed è stata diretta da Tonino Cervi con la collaborazione del celebre Dario Argento. Entrambi sono dei registi di degno rispetto, mediante il loro contributo è stato possibile ammirare questo capolavoro del 1968. Come se non bastasse, il duo ha curato anche la fotografia e la sceneggiatura al fine di creare un prodotto di buona qualità. Tra i personaggi principali citiamo il mitico Bud Spencer, pionere del western italiano, Montgomery Ford e William Berger, con la partecipazione del giapponese Tatsuya Nakadai. Durante la visione del film, sarà possibile notare come, a differenza di altri film western generalmente girati in Spagna, gli ambienti sono italiani al 100%, il film è stato girato nei pressi di Roma, precisamente nel territorio di Manziana, noto per il verde dei suoi boschi fitti e profondi. Scopriamo insieme la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM WESTERN

La vicenda del film che ha contribuito a fare la storia del western italiano Come qualsiasi film western che si rispetti, anche Oggi a me... domani a te è un film il cui tema principale è la vendetta e la violenza. Infatti, il protagonista della storia è Bill Kiowa, un uomo che ha passato gli ultimi cinque anni della sua vita a scontare una pena a causa di un uomo che gli ha letteralmente distrutto la vita, uccidendo la moglie indiana e gran parte del suo popolo, condannandolo così agli arresti domiciliari, il suo nome è Elfego, e nel frattempo è diventato il leader indiscusso del clan dei Comancheros. Nonostante lo sconforto, Bill ha alimentato lo spirito della vendetta per ben cinque anni, sarà proprio la vendetta a guidarlo nella gloriosa spedizione contro Elfego, assoldando ben cinque pistoleri ed attirando con uno stratagemma l'uomo al di fuori della sua guardia personale, regalandoci così una delle più belle scene d'azione di sempre.

