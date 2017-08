OPERAZIONE VALCHIRIA/ Su Rai 4 il film con Tom Cruise (oggi, 22 agosto 2017)

il film di genere guerra in onda su Rai 4

NEL CAST TOM CRUISE E KENNETH BRANAGH

Operazione Valchiria, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 22 agosto 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere guerra che è stata prodotta negli Stati Uniti e in Germania con il titolo originale di Valkyrie, è stata realizzata nel 2008 e diretta da Bryan Singer (I soliti sospetti - X-Men), il sogetto è stato scritto da Christopher McQuarrie in collaborazione con Nathan Alexander ed è incentrato sulla vera storia del tentato attentato ad Adolf Hitler da parte di alcuni ufficiali nazisti nel luglio 1944. Il protagonista principale del film è Tom Cruise nei panni di Claus Von Stauffenberg, l'ufficiale tedesco che fu a capo della congiura e fu il vero leader del tentativo di colpo di stato che sarebbe iniziato proprio con l'assassinio del Fuhrer. Accanto a Cruise troviamo poi Kenneth Branagh, attore e regista nordirlandese di grande successo e candidato per 5 volte agli Oscar dal 1990 ad oggi, che veste invece i panni di Henning von Tresckov, uno dei simboli del movimento di Resistenza Tedesca, già generale per la Heer, le forze di terra dell'esercito nazista. Nel cast anche Bill Nighy (L'amore davvero - La maledizione del forziere fantasma) e Tom Wilkinson, attore britannico candidato per due volte all'Oscar in una lunga e onorata carriera. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM DI GUERRA

Siamo nel 1943, il colonnello Von Stauffenberg, in comando della 10° divisione Panzer in Tunisia, è costretto ad annotare e a fare i conti nel suo mandato con il malcontento generale dell'esercito e con il suo forte sentimento di disgusto nei riguardi della politica del Fuhrer. Le speranze di una guerra-lampo prospettate anni prima sono ormai scomparse a causa della tenace ed organizzata resistenza inglese, che proprio in Nord-Africa sta facendo i suoi peggiori danni. A causa di un attacco della Royal Air Force, il colonnello perde un occhio e l'uso di alcune dita e viene rimpatriato.

Tornato in Germania, il colonnello si ritrova a far fronte con i pensieri e le riflessioni che gli si erano affacciate durante le dure settimane in Tunisia e si sente in dovere di fare qualcosa per fermare la follia del dittatore che nella sua ottica non sta portando altro che catastrofi all'interno dell'Europa e al suo stesso Paese. Quella di Von Stauffenberg, però, non è l'unica voce autorevole di dissenso all'interno delle forze naziste, anzi, il generale Von Tresckov il 20 marzo aveva pianificato un attentato verso Hitler piazzando una bomba a tempo nell'aereo in cui viaggiava verso la Germania, ma il piano era fallito a causa delle gelide temperature che avevano disinnescato il dispositivo.

All'insaputa del Fuhrer, e lontano ancora da occhi indiscreti, dopo aver ripreso il controllo della bomba, Von Tresckov aveva continuato a servire per il dittatore senza creare sospetti. Quando i due ufficiali si incontrano a Berlino, nasce ufficialmente il piano scritto per porre fine alla dittatura e creare un nuovo governo con a capo le menti dell'attentato. Per la riuscita del colpo di stato si rende necessario eliminare il Fuhrer con un attentato, avere l'assenso del generale Fromm e prendere il controllo delle forze di riserva distribuite in Germania. Sfruttando il suo nuovo ruolo in comando, von Stauffenberg riesce a riscrivere e a far approvare da Hitler una modifica del Piano Valkyrie che dovrebbe condurre, in realtà, alla stessa morte del Fuhrer. Dopo mesi e mesi di meticolosa preparazione, il 20 luglio 1944 è tutto pronto per l'attentato, a cui hanno più o meno partecipato in maniera oggettiva migliaia di uomini. Mentre il dittatore tiene una riunione nella Tana del Lupo, i congiurati riescono a far esplodere uno dei due ordigni che dovrebbe ucciderlo, ma è troppo poco. Hitler subisce solo ferite lievi e muoiono 3 ufficiali: il tentativo di colpo di stato fallisce e, stando a recenti stime, circa 5.000 uomini caddero vittime delle ritorsioni del Fuhrer.

© Riproduzione Riservata.