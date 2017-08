Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 22 agosto 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 22 AGOSTO 2017

Andiamo a vedere quali sono i segni che si possono considerare top per la giornata di oggi nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. E' una giornata positiva per quanto riguarda il Toro che si trova influenzato dall'assetto positivo del Sole e della Luna. Le cose stanno girando bene e si sta trovando una soluzione un po' a tutto. Da sabato potrebbero arrivare delle risposte importanti anche in amore. Il Cancro vive un periodo dove l'emotività in amore sta premiando, regalando grandi soddisfazioni. L'umore è un po' ballerino e non si riesce a trovare continuità, ma comunque si vive di buone sensazioni. Lo Scorpione è alla ricerca di spiegazioni e già da oggi potrebbe avere buone risposte. Attenzione al mondo del lavoro dove si sta vivendo una crescita piuttosto interessante e che porta a sorridere. Il momento è dei più prolifici, si può sicuramente trovare la via per trovare delle soluzioni a diverse cose che in questo periodo hanno creato preoccupazione.

GIORNATA DIFFICILE PER...

E' una giornata molto complicata per l'Ariete che vede entrare nel segno Giove in opposizione. Si vive di ostacoli difficili da superare, attenzione al fatto che ottobre sarà promettente. Servirà fare attenzione, evitando di farsi prendere dalle difficoltà che caratterizzano un periodo non proprio positivo. Continua ad essere un agosto complicato per i sentimenti della Bilancia che non riesce a trovare la forza per andare avanti. A volte ci si abbatte, convinti che qualcuno stia creando dei problemi di proposito forse sarebbe il caso di evitare di fare drammi e tenere alta la testa per andare avanti in un momento in cui le cose devono essere analizzate per quelle che sono. Il Sagittario è molto arrabbiato, non riesce a trovare le giuste coordinate per essere felice. Ci sono stati molti contesti in cui le cose sono state da rivedere, attenzione ad essere un po' troppo preoccupati quando magari non ce n'è nemmeno la necessità di esserlo.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Torna anche oggi il nostro paragone tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà domani nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Peggiorano le situazioni dell'Ariete che si trova ancora in difficoltà. Il momento è abbastanza complicato, ma più che altro ci si sente un po' troppo in difficoltà con la presenza di segni opposti in questo momento. I Gemelli hanno superato le difficoltà dal punto di vista del lavoro, ma non riescono ancora a tirarsi fuori del tutto dai guai. E' una giornata interessante per il Cancro che da ottobre potrebbe avere Giove nel segno e migliorare ulteriormente la sua condizione. Si sta vivendo un periodo di crescita e giorno dopo giorno si ottengono sempre più cose. Attenzione a sottovalutare gli incontri casuali che possono portare ad abbracciare anche persone che a volte si sono sentite anche un po' tirate in mezzo nelle scelte da prendere. Il momento è importante, ma se non si concretizzano le forze sulle scelte a volte ci si sente in difficoltà.

