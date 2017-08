PAOLO BONOLIS/ Torna "Chi ha incastrato Peter Pan2? (Techetecheté)

Paolo Bonolis a Techetecheté

QUELL'APPRODO FORZATO

Stasera martedì 22 agosto va in onda una nuova puntata della trasmissione di Rai Uno Techetechetè che dedicherà parte della sua durata a ripercorrere la figura professionale del conduttore Paolo Bonolis. Seppur si porti a vedere l'uomo come volto di Mediaset, Bonolis ha lavorato spesso in Rai portando al successo intere edizioni di Domenica In ma anche Affari tuoi e ben due Festival di Sanremo. Recentemente, l'uomo è approdato sui social e, in particolar modo, su Instagram sorprendendo non poco i suoi fans e facendo subito incetta di like. Tuttavia, una indiscrezione di Spy confessa che Bonolis si sia fatto trascinare in questa nuova avventura dalla moglie Sonia Bruganelli. Sulla pagina Instagram del conduttore, infatti, appaiono spesso siparietti divertenti con la compagna della sua vita e i due sono quasi una versione moderna di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello anche se, oltre ai tanti fans, i due devono da sempre combattere contro molti haters che criticano la loro ricchezza, considerata ostentata e esagerata.

PAOLO BONOLIS, I PROSSIMI PROGETTI

Paolo Bonolis si sta godendo le meritate vacanze a Formentera con la moglie dopo una stagione che lo ha visto protagonista di numerosi successi. Il celebre conduttore, a settembre, riprenderà il timone di Avanti un altro ma sembra certo che riporterà in video anche una trasmissione molto amata da famiglie e bambini e cioè Chi ha incastrato Peter Pan. Il programma riprenderà a partire dal 21 settembre e ad annunciarlo è stato anche Lucio Presta, menager di Paolo Bonolis. A confermare il tutto è arrivato il promo della trasmissione che riprende il conduttore sul divano con la figlia Adele a guardare proprio le scene della vecchia pubblicità del programma. Il giorno della messa in onda di Chi ha incastrato Peter Pann dovrebbe coincidire anche con quello del talk show Il Senso della Vita, voluto fortemente dal conduttore. Insomma, per Bonolis si preannuncia una stagione ricchissima di impegni e vedremo se il pubblico lo premierà anche stavolta.

