Reazione a Catena di Sera / Le pagelle, vincitori i Tre di Denari: secondo posto per i Parenti Stretti

Amadeus, conduttore di Reazione a Catena di sera (Facebook)

I TRE DI DENARI TRIONFANO

Puntata finale del torneo di Reazione a Catena di Sera si è conclusa con la vittoria de "I Tre di Denari", i tre giovanissimi concorrenti che dopo una sfida senza esclusioni di colpi, sono riusciti ad avere la meglio sugli agguerritissimi avversari. I tre campioni, infatti, sono stati i protagonisti di una gara molto complicata, che per gran parte della sfida li ha visti in svantaggio rispetto agli antagonisti. Straordinario - lo ricordiamo - il recupero nel corso dell'Intesa Vincente, quando i tre campioni, dopo aver totalizzato 28 risposte esatte, sono riusciti a superare il loro record di 26 parole, un punteggio mai eguagliato da altre squadre. Ironia della sorte, una delle risposte è stata suggerita da Francesco Nonnis e Michael Di Liberto a Marco Burato grazie a un attrezzo che i tre utilizzavano quando lavoravano come operai, il "cacciavite dinamometrico" e, naturalmente, l'evento è stato sottolineato da una chiosa del conduttore: “Pesate che li hanno pure licenziati!”.

LE PAGELLE VEI VIP, PROMOSSI E BOCCIATI

Quattro vip, ieri sera, hanno partecipato all'avventura di Reazione a catena di Sera, ma non tutti, secondo le nostre pagelle, meritano una promozione. Fra i promossi troviamo di certo Sergio Assisi, che oltre ad aver animato la gara con la sua simpatia, ha regalato ai Parenti Stretti un vantaggio che successivamente i Tre di Denari hanno fatto fatica a recuperare, voto 10. Assieme a lui, anche Bianca Guaccero, che con un entusiasmo fuori dal comune ha combattuto al fianco dei concorrenti siculi senza mai arrendersi di fronte alle difficoltà, voto 8. Fra i bocciati, purtroppo, segnaliamo la giunonica Valeria Marini, che ha regalato al pubblico del quiz show di Rai Uno momenti pieni di divertimento, ma non ha contribuito in maniera significativa alla vittoria dei Tre di Denari, voto 5. Partecipe ma non brillante, anche Pippo Franco, che per lo stesso motivo merita un posto fra i bocciati della serata (voto 5).

